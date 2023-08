Hijo de Erika Buenfil revela si ya dejó su adicción Nicolás, el único hijo de Erik Buenfil, sorprendió al hacer público que tenía una adicción y había decidido dejarla ¿lo logró? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Nicolás, el único hijo de Erika Buenfil, sorprendió a todos al dar a conocer que tenía una adicción y había decidido dejarla. Se trata de vape. Ahora, el chico habla por primera vez de cuáles fueron las razones que lo llevaron a terminar con su uso. "Sí [es una adicción]", advirtió Nicolás a los medios de comunicación. "Empecé a sentir que ya estaba mal, en mi condición [física]. Ya llevo más de un mes de haberlo dejado. Lo decidí por mi salud más que nada". Erika Buenfil, quien acompañaba a su primogénito, confirmó que el chico "ya lo dejó" el vape y lo que opina al respecto. "Consejos, porque, de pronto, los jóvenes no te quieren hacer caso. Pero, de repente, ya le cansaba andar en bici, ya le cansaba esquiar. Es un joven que le gusta hacer cosas y eso ya lo ahogaba", explicó. "Entonces, un buen día, estaba trabajando, me llama y me dice 'mamá acabo de tomar esta decisión'. Hace su video, no lo podía ver porque estaba trabajando. Me emocioné mucho", continuó. "Se puso enfermo una semana, se puso malito, pero ahora ya está bien". Erika Buenfil Erika Buenfil y su hijo en su fiesta de cumpleaños | Credit: Instagram Erika Buenfil SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El muchacho también habló sobre su situación sentimental. "Por ahora sí [quiero estar soltero]. Ahorita, mi juventud a vivirla normal", reveló. La famosa dejó que claro que Nicolás no estará solo para siempre porque "acaba de dejar el vape, pero no las novias"; incluso, la actriz reconoció que "en las redes" sociales ya la llaman suegra. Erika Buenfil dejó claro que apoya a su hijo de la mejor forma que puede.

