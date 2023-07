Nicolás, hijo de Erika Buenfil, revela la adicción que padece a sus 18 años Una sorpresa ha resultado la confesión de Nicolás, el primogénito de Erika Buenfil, quien asegura ser adicto desde hace un par de años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2 de febrero de 2023, Nicolás, el único hijo de Erika Buenfil, cumplió 18 años. El joven se ha mantenido alejado de los escándalos y ha mostrado siempre ser tranquilo; por ello, sorprendió que diera a conocer que sufre una adicción desde hace un par de años, debido a que ha fumado vape, pero ahora ha decidido dejarlo y contar su testimonio. "Esto no es una cosa que me enorgullezca. Me da pena. Me da coraje, pero llevo dos años y medio fumando vape, está cosa", mencionó Nicolás en un video que dio a conocer en su cuenta de TikTok, donde mostró un cigarro electrónico. "Hace seis días decidí dejarlo porque estaba afectando mi salud, ya era un tema serio, en especial con las encías. Se me empezaron a chingar [a lastimar]. Ya están mucho mejor, pero están muy mal". El chico también relató cómo se ha sentido durante este proceso. "En estos seis días mi mente ha estado relajada. Eso de que dicen que te da ansiedad como loco, por lo menos a mí no me ha pasado. Lo que sí es que tu cuerpo se acostumbra a cualquier sustancia que consumías diariamente, habitualmente. Se vuelve dependiente a esa sustancia y mi cuerpo lo está pidiendo a gritos. Es increíble como mi cuerpo quiere un toque de esta cosa. Lo necesita", reveló. "He investigado y es completamente normal estos síntomas de abstinencia". El muchacho quiso apoyar a otras personas, que como él, están pasando por una situación similar. "Como consejo, si no fumas, no fumes nunca. Mantente alejado lo más que puedas de esto, y si fumas, ojalá te sirva como un consejo", mencionó. "Si quieres dejar de fumar inténtalo". Erika Buenfil Erika Buenfil y su hijo Nicolás | Credit: Instagram Erika Buenfil SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nicolás también mencionó, en la descripción de dicho audiovisual, que estaría informando de sus avances en este proceso. "Consejo del día gente, espero que se den una idea de lo que es fumar vape, los mantendré updateados de cómo voy, espero poder lograrlo!", escribió. Erika Buenfil no dudó en darle todo el respaldo a su hijo. "Te amo tanto, felicidades", mencionó.

