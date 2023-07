¡Sí! Él es el apuesto caballero que no se ha separado de Shakira desde su llegada a Europa Se llama Nicolas Gerardin y ha estado a su lado tanto en París como en Londres. ¡Todos los detalles del inseparable y atractivo acompañante de la cantante todos estos días! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las 'no' vacaciones de Shakira están siendo emocionantes. Realmente poco tienen de desconexión porque la artista está trabajando en el estudio con productores de la talla de David Stewart, con quien está preparando su nuevo y esperado single. Trabajando y creando nueva música, está feliz, y eso se desprende en cada imagen que ha ido compartiendo en sus redes con sus seguidores. El tour por Europa comenzó dejando a sus pequeños en Barcelona con Gerard Piqué y ha hecho dos paradas. La primera en París, para su semana de la moda; y la segunda en Londres, donde, además de hacer música, también asistió a la carrera de Fórmula 1 el pasado domingo. Shakira Shakira en Londres | Credit: Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group Muchos de sus fans se han percatado del brillo especial y la sonrisa que está desprendiendo la artista en las fotos. Es innegable, está contenta. Pero también hay un 'culpable' detrás de esa alegría que salta a la vista. Se llama Nicolas Gerardin y ha sido su acompañante durante estos días en su tour europeo. Aunque pocos le han prestado atención, está a su lado en cada momento sacando esa luz especial que el resto del mundo está viendo. Shakira y Nicolas Gerardin Shakira y Nicolas Gerardin | Credit: Shakira: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group IG/Nicolas Gerardin El apuesto caballero no es otro que el reconocido fotógrafo de las estrellas. Nadie como él para captar la esencia de la intérprete en cada imagen. En el elevador, en el estudio o en el Grand Prix, él y solo él, ha sido el privilegiado de capturarla con el objetivo de su cámara. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira le ha incluido en su grupo de trabajo y está mostrando las maravillas que son capaces de hacer juntos. ¡La artista brilla como nunca! Por ahora, la intérprete de "Copa vacía" sigue aprovechando el tiempo en Europa mientras sus pequeños siguen de vacaciones con su papá. Unas semanas programadas a la perfección y con planes de lo más interesantes de los que la artista está disfrutando a tope.

