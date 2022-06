Encuentran muerto en su casa al famoso comediante Nicolás Díaz "Margaro" Según apuntó el periodista dominicano Pablo Marte, el humorista fue hallado sin vida en la cama de su residencia. El caso está bajo investigación para confirmar las causas de su deceso que apuntan a un posible infarto Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque la tristeza no era lo que predicaba, la muerte del humorista Nicolás Díaz, conocido como Margaro, ha dejado a sus paisanos de República Dominicana y seguidores del mundo con el corazón roto. El comediante era encontrado sin vida este domingo en su residencia de Libertador de Herrera. Yacía en su cama sin señales vitales y todo apunta a que podría haber sido a causa de un infarto al corazón. La información sobre su deceso la dio a conocer el periodista Pablo Marte, de Final Informativo, quien se acercó a la vivienda de Díaz y pudo confirmar el penoso desenlace. "Quiero informales de una triste noticia que acaba de acontecer y es que estoy en la casa de nuestro buen amigo Nicolás Díaz, Margaro, quien fue encontrado muerto en su cama, en su propio hogar. Estamos dándole el seguimiento debido y nos comunicamos con la Policía Nacional y el sistema 911, para que le den el seguimiento correspondiente", explicó Marte. Nicolás Díaz Nicolás Díaz | Credit: Redes Sociales Juan José Travieso, quien ha trabajado con el artista en el programa Pégate y Gana, también confirmó la información al medio Listín Diario. La salud de Díaz había sufrido ya dos episodios muy delicados que estuvieron a punto de costarle la vida. Uno hace 12 años cuando fue asaltado por unos delincuentes que le dieron varias puñaladas. A pesar de la gravedad, salió adelante y se recuperó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Más tarde volvió a sufrir otro susto al ser víctima de una neumonía bilateral que le dejó bastante débil. A pesar de todo, logró superarlo y siguió haciendo reír a sus compatriotas a pesar de las secuelas. Nicolás se hizo famoso gracias a su personaje Margaro, al que interpretó por más de tres décadas y que llevó a programas de renombre como El show del mediodía, Con Freddy y punto y El gordo de la semana, entre otros. Hoy las risas se convierten en llantos tras su pérdida, que deja de luto el mundo del humor. Que en Paz Descanse.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Encuentran muerto en su casa al famoso comediante Nicolás Díaz "Margaro"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.