¡Esta es la bella y jovencísima nueva novia de Colate que le ha devuelto la sonrisa! Nicolás Vallejo-Nágera está feliz y enamorado. Ha sido el propio colaborador de televisión quien ha presentado a la mujer que le ha devuelto la fe en el amor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hacía mucho tiempo que no esbozaba una sonrisa tan amplia y feliz. Es lo que tiene Cupido, cuando te flecha, todo es alegría. Al menos en el caso de Nicolás 'Colate' Vallejo-Nágera. El colaborador televisivo ha confirmado que está feliz y enamorado. Desde su historia con la que fuera su esposa, Paulina Rubio, el español no ha terminado de cuajar en otras relaciones románticas, ni tampoco es que las haya presumido tanto. Por eso, ver esta imagen a lo Romeo y Julieta ha llamado la atención para bien y despertado la ternura de sus seguidores, quienes celebran su felicidad, más que merecida. "Gracias", se limitaba a escribir el colaborador del programa Lengüilargos junto a un corazón rojo. A buen entendedor, pocas palabras bastan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El papá de Andrea Nicolás elegía este Día de Acción de Gracias para gritar su amor a los cuatro vientos con una imagen de lo más íntima y sensual. No daba más detalle, la foto habla por sí sola. Lo que sí es un hecho es que la joven le ha devuelto la alegría. Nicolás "Colate" Vallejo Nájera Credit: Mezcalent.com Los últimos años no han sido de color de rosa para el showman debido a sus batallas legales con la Chica Dorada por su hijo en común. A día de hoy, la relación entre ambos sigue siendo tensa y limitada a los tribunales. Lo que no ha cambiado y se mantiene intacto es su papel de padre entregado y devoto. Hace unos días celebraba al lado de su ya no tan pequeño sus 11 años. Su mirada lo dice todo. Da igual lo duro de la pelea, por él está dispuesto a todo lo que haga falta para no perderle. Ahora, con este amor naciente en su vida, Colate tiene más razones para sonreír, que ya le tocaba. ¡Felicidades!

