Nicola Porcella revela que sufre padecimientos mentales Por primera vez, Nicola Porcella abre su corazón y habla de su salud mental, y cómo ha logrado lidiar con ellos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras estar recluido por varias semanas en La casa de los famosos, Nicola Porcella mostró gran parte de su personalidad y se convirtió en uno de los favoritos; incluso, quedó en segundo lugar gracias al apoyo del público. Lo que no reveló fue que sufre algunas enfermedades mentales, una es conocida como Trastorno Límite de la Personalidad o también llamada Borderline (TLP); además, sufre depresión y ansiedad. Así, el actor dio a conocer cómo descubrió estos padecimientos. Todo comenzó cuando tenía una relación sentimental con Angie Arizaga. Un amigo de su entonces novia hizo pública una supuesta llamada en la que presentadora aseguraba que había sido agredida por el también modelo; lo cual, fue devastador para él; incluso, pensó en quitarse la vida. "Hubo un día que dije 'ya no aguanto más'. Comencé a hacer mi día, agarré 30 pastillas, me las tomé. Había fallecido mi nonna [abuela] y no me acuerdo, pero dice mi mamá que bajé y le dije: 'dice mi nonna que revises mi cuarto' y me caigo dormido, ahí vio las pastillas, llama a la ambulancia, me hacen la limpieza", relató Porcella en entrevista con Yordi Rosado (YouTube). "Estuve como tres días en la clínica". Nicola Porcella Credit: Nicola Porcella Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En ese lugar el artista fue sometido a una serie de estudios que determinaron su condición mental. "Empieza la terapia, me comienzan a hacer un montón de exámenes, análisis y dan con que tengo TLP, rasgos muy fuertes de depresión y ansiedad", explicó. "Ya era demasiado, a veces la gente no entiende todo el daño que te pueden hacer. Creo que a mí me pisaron mucho, sin victimizarme, a veces te ponen acá para hundirte y era tanto el ataque, era ver insulto tras insulto". Ahora, Nicola Porcella ha tomado las medidas necesarias para tratar sus padecimientos y realizar sus actividades de la mejor manera posible.

