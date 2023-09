Nicola Porcella asegura que Wendy Guevara sí quería romance en La casa de los famosos México El actor peruano Nicola Porcella dice que la influencer trans mexicana Wendy Guevara se enamoró de él cuando grabaron el reality show La casa de los famosos México. ¿Qué dice Wendy? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nicola Porcella asegura que Wendy Guevara quería un romance con él cuando grabaron juntos La casa de los famosos México. El actor peruano dice que la influencer trans mexicana, quien resultó ganadora del reality show, se enamoró de él. Nicola, quien fue el segundo finalista del programa, afirma que ella quería que fuera su novio. "Acá señora le dejo este video donde se ve claramente que usted quería que yo sea su hombre", dijo el actor, mostrando un video del reality show donde ella lo llama su "bebé" y le dice "papi" mientras cenan en grupo con otros concursantes. Durante el programa se vio un coqueteo juguetón entre ambos y Wendy hasta le dio un beso ante las cámaras. "Yo no ando con el Nicola, sí me gusta, está guapo", aclaró ella. "La verdad sí me lo voy a merendar si se puede", bromeó Wendy. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo cierto es que Wendy Guevara vive una etapa de éxito profesional y está enfocada en sus nuevos proyectos. Wendy debutará como actriz en una nueva telenovela de Juan Osorio para TelevisaUnivision. "Va a estar espectacular. Ni saben lo que voy a hacer, algo bien chingón. Va a estar bien bonito y la verdad pues espero el apoyo de todos", dijo a Eden Dorantes. Wendy Guevara Credit: Wendy Guevara/ Instagram Wendy promocionó en Instagram su nuevo reality show. "Hermanas, si ustedes pensaban que ya sabían todo de mí, lamento decirles que están equivocadas. Muy pronto me conocerán mis gustos y uno que otro secretito en Wendy perdida pero famosa en exclusiva por ViX", escribió en sus redes sociales. Eso no es todo. La influencer también lanzó el video musical "Resulta y resalta", que ya tiene más de medio millón de vistas en YouTube. Nicola sigue apoyando a Wendy. El actor compartió un fragmento de su video musical "Resulta y resalta" en sus Instagram Stories y comentó con un emoji de corazón rojo "todo que ver".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Nicola Porcella asegura que Wendy Guevara sí quería romance en La casa de los famosos México

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.