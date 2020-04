Así fue el último viaje de Nicky Jam antes de la pandemia del coronavirus Fotos de Nicky Jam durante su último viaje en Nueva York ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Cada vez que pisa la Gran Manzana, a Nicky Jam le gusta ir en busca de nuevas prendas para su guardarropa y de tinta para su piel. "Me encanta estar en Nueva York. Siempre me gusta venir a Soho. Vengo aquí a hacerme tatuajes porque aquí están los mejores sitios", cuenta el dominicoboricua de 38 años. "Como sabe todo el mundo, me encantan los tatuajes". Image zoom Ciro Gutiérrez Igual que compartir con su fanaticada. "Los amo, gracias a ellos estoy aquí", reconoce el intérprete de "Muévelo", que durante esta sesión de fotos en Manhattan no dudó ni un segundo en retratarse con todo el que se lo pidió. "El día que pierda eso de la cabeza, ese día no merezco ser el artista que soy". Image zoom La realidad es que el carisma y talento de Nicky han conquistado a personalidades de la talla de Will Smith, quien lo invitó a ser parte de su cinta Bad Boys for Life. "[Durante] la Copa Mundial [de Rusia] le dije [a Smith] que me gustaría estar en la película y me dijo que si pasaba el casting me daban el papel", recuerda el cantante, que está promocionando su disco Íntimo (Sony Music Latin). Image zoom Nicky Jam "Fui a Los Ángeles, hice el casting frente a tres señoras que eran muy serias y lo pasé". A lo que agrega: "Voy para mi tercera película, no puedo decir [el título], pero será en Hollywood". Image zoom Ciro Gutiérrez Cuando vaya a la meca del cine, seguramente lo hará acompañado de su prometida, la modelo Cydney Moreau, a quien le entregó el anillo el Día de San Valentín. "Estoy muy bien, enamorado, contento", confiesa Nicky de su pareja, a la que conoció en la grabación del video de la canción "Atrévete", que cantó con al panameño Sech. "[Estoy] disfrutándome la vida". Advertisement

Close Share options

Close View image Así fue el último viaje de Nicky Jam antes de la pandemia del coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.