¿Quién es la nueva novia de Nicky Jam? By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/ Nicky Jam La joven de 24 años es una modelo nacida en Louisiana que ahora vive en Miami. Le gusta el deporte y es dueña de un simpático perrito. Empezar galería Un nuevo amor Image zoom IG/ Nicky Jam El corazón de Nicky Jam tiene nueva dueña. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Cydney Moreau Image zoom IG/Cydney Moreau La modelo de 24 años nació en el estado de Louisiana, pero actualmente reside en Miami. 2 de 10 Applications Ver Todo Titulada Image zoom IG/Cydney Moreau Se graduó de la Universidad de Lousiana. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Atletismo Image zoom IG/Cydney Moreau Una de sus pasiones es correr. Formó parte del equipo de atletismo de su universidad. 4 de 10 Applications Ver Todo En forma Image zoom IG/Cydney Moreau A Cydney también le gusta surfear. 5 de 10 Applications Ver Todo De pequeña Image zoom IG/Cydney Moreau Ya en la temprana infancia se podría vislumbrar que lo suyo era el modelaje. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Su madre Image zoom IG/Cydney Moreau La modelo adora a su madre. 7 de 10 Applications Ver Todo Su hermana Image zoom IG/Cydney Moreau Tiene una hermana mayor llamada Kaitlyn. 8 de 10 Applications Ver Todo Las tres Image zoom IG/Cydney Moreau Cydney Moreau comparte constantemente con sus seguidores fotos con su madre y hermana. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Su perro Image zoom IG/Cydney Moreau También comparte a menudo fotos de su perro, Ghost. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image ¿Quién es la nueva novia de Nicky Jam?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.