Nicky Jam y su novia Genesis revelan detalles de su relación ¿Cómo se conocieron? El reggaetonero Nicky Jam sigue muy enamorado de la modelo Genesis Aleska. La pareja habló sobre su relación y contaron cómo se dio el flechazo. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nicky Jam y su novia, la modelo Genesis Aleska hablaron sobre su relación. La pareja habló en exclusiva con Quique Usales para el programa Hoy día (Telemundo). Usales desayunó con los enamorados en el nuevo restaurante La Industria de Nicky Jam en Miami. Según el reggaetonero, conoció a su novia cuando ella pasó por su restaurante con una amiga y la hija de su amiga. "A ella le daba pena escribirme. Ya yo le había escrito", confesó el cantante, quien le mandó un emoji de corazón para conquistarla. "Yo le envié un corazoncito pero ella no me hizo mucho caso", dijo risueño. Ella lo felicitó por su negocio y el cantante la invitó a probar el menú y le dio un servicio VIP a ella y su familia. "Cuando terminó, se tiró una foto delante del [cartel de] 'Dímelo papi' [en el restaurante], me la envió y esa foto fue viral, la gente se volvió loca", recuerda Nicky Jam. Él estaba seguro de que la química entre ellos sería grande cuando se vieran en persona. "Yo sí sabía que cuando ella me conociera a mí en persona le iba a gustar. Cuando ella vea a este papacito que mide seis pies, que huele rico, que tiene una sonrisa, que es carismático, yo sé que le voy a gustar", dijo Nicky Jam. Genesis respondió entre risas: "Dicho y hecho". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Genesis Aleska Nicky Jam Credit: Instagram/ Nicky Jam El intérprete de "Travesuras" comenzó a conquistarla. "Fui muy respetuoso, no la volví loca", dijo Nicky Jam, quien la piropeaba en redes sociales. "Me fue enamorando", cuenta ella. Por su parte, Genesis confesó que la cautivó fue la humildad de Nicky Jam. "Su humildad, su sonrisa, su mirada, muchas cosas, es un caballero", dijo la modelo venezolana. Ella puso un video en sus redes que estaba en San Francisco y él la sorprendió llegando allí en su avión privado a visitarla. "Cuando me dijo: 'Nos vemos pronto' empezaron las maripositas en el estómago", recuerda ella de su cita romántica en San Francisco. "Cuando lo vi en persona fue amor a primera vista". A partir de ese momento no se han separado. "Siempre estamos juntos", dijo Nicky Jam. "Aquí está mi mujer, la mujer que yo amo", añadió. Tras vacacionar por Europa, pasarán la Navidad en Medellín en casa del cantante y la despedida de Fin de Año en Miami. ¡Qué viva el amor!

