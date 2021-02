Close

Nicky Jam y su novia Cydney Moreau, ¿rompieron su compromiso? Después de su romántica pedida a la orilla del mar, la pareja podría haber terminado su noviazgo tal y como informó la periodista de El gordo y la flaca, Tanya Charry. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pandemia se está llevando por delante, además de miles vidas, también muchas relaciones que parecían estables. Entre esa larga lista de rupturas podría sumarse la de Nicky Jam y su comprometida Cydney Moreau. Era la periodista Tanya Charry quien a través de su programa de El gordo y la flaca confirmaba la triste noticia. Según la conductora la llegada del coronavirus y la convivencia obligada durante la cuarentena podrían haber sido las responsables del inesperado final. "Tal vez al conocer lo secretos que tenían metidos en el armario no les gustaron uno al otro y aparentemente ya fue Nicky quien tomó la decisión y en estos momentos ya estarían separados", comunicó al aire. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde Los Ángeles, Tanya apelaba a la esperanza de una reconciliación y de que esto se tratara tan solo de una separación temporal sin mayores consecuencias. Era el año pasado por el Día de los enamorados que el cantante sorprendía a su chica con una impresionante pedida de mano que compartió generosamente con sus seguidores en redes sociales. A juzgar por las imágenes, fue un compromiso de película al que no le faltó detalle. Con un cartel enorme que decía, 'Cásate conmigo', Nicky se arrodillaba frente a su futura esposa con la roca en la mano. Un momento de lo más emotivo que la modelo americana recibió con mucho amor y los ojos llenos de lágrimas. Un sentimiento de pura felicidad que nada tendría que ver con lo que podría estar pasando la pareja a día de hoy. La última foto de los tortolitos juntos se remonta al pasado 8 de enero en un set de grabación donde el amor parecía seguir de lo más vivo. "Gracias cariño, me encanta presumirte cuando te tengo cerca. Te amo", escribió la modelo. Por ahora ninguno de los dos ha hablado al respecto ni hecho oficial el anuncio de la supuesta ruptura.

