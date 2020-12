Close

Nicky Jam vende su mansión en Miami por $3.3 millones Por Alma Sacasa Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Credit: Photo © 2020: MLS via The Grosby Group El cantante puertorriqueño puso a la venta la casa situada en una zona exclusiva de Miami por $3.65 millones el año pasado. Ahora pide un precio ligeramente menor, $3.3 millones. ¡Dale un vistazo! Empezar galería A la venta de nuevo Image zoom Credit: Photo © 2020: MLS via The Grosby Group Nicky Jam compró la mansión situada en Palm Island y de 3,617 pies cuadrados en 2018. Un año después la puso a la venta por $3.65 millones, que ahora ha reducido a $3.3 millones. Según The Real Deal, Jam era dueño de otra casa en Miami que compró en 2017 por $1.8 millones y la vendió el año siguiente por $2 millones. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio El gimnasio Image zoom Credit: 240 de Palm Avenue El puertorriqueño probablemente se mantuvo en forma en este gimnasio. 2 de 10 Applications Ver Todo La sala Image zoom Credit: 240 de Palm Avenue Con amplios ventanales, el lugar perfecto para disfrutar de una buena serie o una película con la familia. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio La habitación Image zoom Credit: 240 de Palm Avenue Con balcón propio, esta es una de las cinco habitaciones de la mansión. 4 de 10 Applications Ver Todo El clóset Image zoom Credit: Photo © 2020: MLS via The Grosby Group La habitación cuenta con un enorme armario. 5 de 10 Applications Ver Todo El baño Image zoom Credit: 240 de Palm Avenue Este es uno de los cinco baños del inmueble. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio La cocina Image zoom Credit: 240 de Palm Avenue La cocina comparte un mismo espacio con el comedor, que tiene acceso al bello patio de la propiedad. 7 de 10 Applications Ver Todo Vista especial Image zoom Credit: 240 de Palm Avenue La bañera invita a darse un baño relajarte mirando el cielo azul de Miami. 8 de 10 Applications Ver Todo Otra habitación Image zoom Credit: Photo © 2020: MLS via The Grosby Group Otro de los dormitorios de la casa. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio La piscina Image zoom Credit: 240 de Palm Avenue Protegida por una muralla de vegetación, la piscina invita a darse un chapuzón y tomar el sol con total privacidad. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Close Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

