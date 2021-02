Close

Nicky Jam confirma que está soltero otra vez: "Cuando yo me voy, yo ya no vuelvo" Tras haber anunciado su compromiso matrimonial hace un año, Nicky Jam regresa a la soltería. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, se especuló que Nicky Jam había terminado su relación con Cydney Moreau. A quien justamente, hace un año, el cantante le había pedido matrimonio. Ahora, el reguetonero rompe el silencio y da a conocer que el romance está terminado; además, no hay esperanza alguna de reconciliación. "No estamos juntos", confirmó Nicky Jam en un programa de radio titulado Flow Urbano. "Cuando yo me voy, yo no vuelvo. Cuando termino algo es porque ya no hay nada". Pero ¿cuáles fueron las circunstancias que llevaron al intérprete de "Hasta el amanecer" a esta separación definitiva? Él explicó las causas por las que la pareja ya no pudo continuar unida. "La situación de la pandemia, de la cuarentena, afectó un poco la situación y, de verdad, simplemente no funcionó", reveló. "Son muchas cosas de por medio, cultura, culturalmente hablando, lenguajes. Son muchas cositas que al final no funcionó". Image zoom Credit: Jason Koerner/One Voice: Somos Live!/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien dejó claro que "si no hablo más del tema es porque le tengo respeto a mi expareja", también está consciente qué hay expectación porque se trata de una persona famosa. "La realidad del asunto es que esas cosas pasan mucho con gentes normales por ahí y nadie les dice nada porque no son artistas", advirtió. "No me gusta hablar de otra persona cuando no está ahí para defenderse y le tengo mucho amor y mucho respeto a mi expareja", comentó. "Tomamos una buena medida y se acabó, pero tenemos una amistad, tenemos una bonita amistad". Nicky Jam asegura que la modelo y exatleta es "tremenda persona y tremenda muchacha"; sin embargo, eso no fue suficiente para sostener él relación sentimental y ahora cada uno ha tomado su camino, por lo que no hay que buscar mayores explicaciones. "Simplemente como pareja no dio", concluyó.

