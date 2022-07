Nicky Jam es sorprendido con su ex novia, Genesis Aleska. ¿Reconciliación a la vista? A Nicky Jam se le ha visto nada más y nada menos que con su ex novia Genesis Aleska. ¿Será que donde hubo fuego cenizas quedan? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace solo unos días Nicky Jam apareció en redes explicando a sus seguidores por qué prefería tener amigas con derechos en lugar de novias. Pero al parecer el reguetonero no se estaba tomando tan en serio sus propios consejos ya que se le ha visto nada más y nada menos que con su ex novia Genesis Aleska. ¿Será que hay una reconciliación entre ambos? Por el momento no hay confirmación alguna, pero lo que sí es cierto es que ambos fueron captados juntos recientemente en dos ocasiones. Nicky Jam Credit: Cortesía En un video puede verse que ambos están en un bar de Miami disfrutado de una conversación y riendo el uno con el otro. También fueron captados en unas fotos donde aparecen juntos en un tráiler, de manera muy natural, como si nunca se hubiesen separado. Nicky Jam Credit: Cortesía ¿Será que la modelo venezolana y el cantante decidieron retomar la relación que pusieron en pausa en abril? Fue en ese mes que él confirmó que era un hombre soltero tras darse a conocer rumores sobre una separación. En una entrevista en el canal de YouTube del comediante Molusco, le preguntaron: "Las mujeres se preguntan si estás soltero y si hay alguien con oportunidad [de conquistarle] otra vez". Por su parte Nicky Jam respondió: "Claro que sí". Nicky Jam Credit: Instagram/ @aleskagenesis SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace solo unos días también apareció en redes sociales para explicar las ventajas de estar soltero. Según él, no tener una novia formal tiene beneficios. "No te toca presentar la familia, ni que estén preguntando qué son, dónde se conocieron ni nada", dijo. También agregó que con una amiga con derechos "no van a pelear por celos", "no toca celebrar aniversarios o fechas especiales" y las mujeres "van a lo que van, a lo que nos gusta y listo".

