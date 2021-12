¡Nicky Jam sorprende a su novia con este millonario regalo por Navidad! Este año Santa Claus fue de lo más generoso con Génesis Aleska. La modelo fue sorprendida con un fastuoso presente estas fiestas que la dejó boquiabierta: "Gracias bebé por hacerme sentir como una Barbie". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Llegó la Navidad y con ella ese viejo conocido de barba blanca y traje rojo llamado Santa Claus. Para algunos, este año ha sido de lo más generoso. Si no que se lo pregunten a Génesis Aleska, la novia de Nicky Jam. Todavía con la emoción en el pecho y sin poder creer lo que tenía ante sus ojos, la modelo venezolana compartió el fastuoso regalo que recibió estas fiestas detrás del cual no estaba otro sino su pareja. El cantante, más enamorado que nunca, tiró la casa por la ventana para regalar a su chica este lujoso coche rosa. "Gracias bebé por hacerme sentir como una Barbie. Te amo mucho", escribió entusiasmada en sus redes. Un agradecimiento al que el puertorriqueño respondió de lo más feliz y orgulloso tras hacer su sueño realidad. "No mi amor, no es que te sientas como una Barbie. Tú eres mi Barbie", añadió el intérprete de "El amante". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN El 'regalito' fue este espectacular deportivo que la maniquí presumió en fotos y videos emocionada como una niña. ¡Hasta con lacito venía! La pareja derrocha amor y felicidad en sus redes. Génesis ha devuelto la alegría al cantante quien rompiera su compromiso con su antigua pareja Cydney Moreau tras no superar la cuarentena juntos. Por ahora ambos siguen disfrutando de las mieles de su amor con estos románticos momentos. ¿Será lo próximo un anillo? Todo puede ser.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Nicky Jam sorprende a su novia con este millonario regalo por Navidad!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.