¡Nicky Jam se ha comprometido! Así ha sido la romántica pedida del cantante a su novia A pesar de llevar apenas unos meses de relación, el cantante ha sorprendido a su amada con una espectacular pedida en el día del amor. By teresaarangueztimeinc ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con motivo del día de San Valentín los enamorados aprovechan para sorprender a sus parejas con bonitas dedicatorias y románticos detalles. Pero algunos, como es el caso de Nicky Jam, aprovechan esta jornada para dar un paso más allá y pedir a sus parejas en matrimonio. El cantante sorprendió a su chica Cydney Moreau con una impresionante pedida de mano a orillas del mar que compartió generosamente con sus seguidores en redes sociales. A juzgar por las imágenes fue un compromiso de película al que no faltó detalle alguno. Con un cartel enorme que decía, ‘Cásate conmigo’, Nicky se arrodillaba frente a su chica y con la roca en la mano. Un momento de lo más emotivo que la modelo americana recibió con sorpresa y lágrimas en los ojos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja anunció su romance el pasado mes de diciembre también a través de Instagram y desde entonces no se han separado. Llevan poco tiempo pero el suficiente para estar seguros que quieren unirse en matrimonio. Este sería el segundo para el artista quien anteriormente estuvo casado año y medio con la también maniquí Angélica Cruz. A pesar de que lo suyo no duró, el intérprete de “El amante” no ha dejado de creer en el amor y he aquí la prueba de ello. ¡Muchísimas felicidades a la parejita! Advertisement

