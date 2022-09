Nicky Jam revela una parte muy oscura de su vida La vida de Nicky Jam ha tenido pasajes muy oscuros que no duda en compartir para que sirvan de ejemplo para otras personas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien en su serie biográfica Nicky Jam reveló pasajes muy fuertes sobre su vida que incluyen el abuso de las drogas, ahora abre por completo su intimidad al dar a conocer el pasaje más difícil que vivió. Así, el cantante reveló que sus padres también fueron adictos a las sustancias y eso fue muy difícil de sobrellevar. "Todo cambió. Cambió la vida de mi familia para siempre. Mi mamá empezó a consumir crack, mi papá empezó a hacerlo, todo el mundo empezó a hacerlo. Y ambos se metieron demasiado", reveló Nicky Jam en un comunicado. La casa cambió. Había menos comida. No había trabajo. Así que fue muy difícil para mí ver esto en mi casa cuando era niño. Pero pensaba que la vida era así. No vivía en un barrio donde se pudiera ver algo diferente". De acuerdo con el representante de la música urbana, la situación tocó fondo cuando su padre fuera arrestado por tráfico de drogas. "Nos escapamos a Puerto Rico. Sabes, solía escuchar hablar sobre la isla cuando era pequeño y siempre había querido ir, pero no de la forma en que lo hicimos nosotros. No es que fuimos a Puerto Rico y nos mudamos a un lindo lugar. No, fuimos a un barrio pobre. Además, era un país nuevo y no fue fácil", relató. Con el fin de lograr un encuentro con su madre, quien lo había abandonado, el intérprete de "Hasta el amanecer" decidió buscar un camino en la música. "Sabía que tenía talento. Sabía que podía cantar. Sabía que podía rapear. Y dije: "Bueno, ¿y si me hago famoso y la música me acerca a mi mamá?". Eso fue lo que me motivó, a esforzarme mucho y tratar de triunfar en la industria de la música, para que un día mi mamá me reconociera y me encontrara", continuó. Nicky Jam Credit: Cortesia Apple SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y efectivamente, el rapero fue encontrado por su madre. "Nos sentamos y me contó que estaba mucho mejor. Me dijo: 'Escuchar tu música fue lo único que me mantuvo con vida'", le comentó. Ahora todo eso ha quedado atrás, pero Nicky Jam no duda en exponer su situación personal con el fin de ayudar a otras personas a salir adelante. De hecho, este y otros pasaje de su vida los dio a conocer en el capítulo de Time to Walk que se trasmite actualmente por Apple Fitness+.

