¡Nicky Jam no ha parado en el 2020! El cantante estrenó su nuevo tema "Polvo" junto a Myke Towers. "Es uno de los artistas que más promete, puede ser tan grande como un Bad Bunny. Tiene voz, tiene melodía y a la misma vez es tremendo rapero. Lo veo muy grande, lo respeto muchísimo", dice sobre el reggaetonero puertorriqueño.

Image zoom Credit: Erick Fernando Quituizaca

El artista de 39 años también hará el papel del gato negro en la nueva película animada Tom y Jerry. "Para mí es un sueño", admite el cantante, quien debutó como actor en xXx: Return of Xander Cage y Bad Boys For Life. "Nunca me había imaginado salir en algo tan grande. Estaba hablando con mi papá el otro día y me dice: 'Lograste lo más grande'. Ya yo he hecho películas con Vin Diesel, con Will Smith. Y él dice que ningunos de esos tipos son tan grandes como Tom y Jerry así que imagínate la felicidad que hay en la casa por ser partícipe de algo tan icónico".

Image zoom Credit: Erick Fernando Quituizaca

Sus hijos también están ilusionados de verlo otra vez en la pantalla grande. "Soy el mejor papá del mundo. El papá que más ama a sus hijos, el papá que trata de darle la vida a sus hijos que no pudo tener él, el papá que da todo por sus hijos", asegura. ¿Planea tener bebés con su prometida, la modelo Cydney Moreau? "Ahora mismo no sabemos si queremos más. Por ahora no puedo decirte que sí, lo que papá Dios diga", dice.

Su boda tendrá que esperar. "Estamos felices pero con la situación de la pandemia la palabra 'boda' está en pausa por ahora. Hay mucha gente de la familia de cada uno que tiene una edad delicada que no puede arriesgarse. No hay prisa, el amor no es una boda. El amor es dos corazones que se aman", añade. "Lo tenemos en pausa, pero tan pronto la vida vuelva a la normalidad sacamos una fecha".

Image zoom Credit: Erick Fernando Quituizaca

Durante la cuarentena del 2020 no ha parado de crear. "Es cuando más he trabajado, es cuando más productivo que sido haciendo mucho ejercicio, trabajando muchísimo en mi álbum. Lo terminé y ya voy a la mitad del segundo álbum que he trabajado durante la pandemia. Estoy trabajando en serie, en películas, en mi podcast. No he parado", reconoce agradecido. "Estoy trabajando duro y compartiendo mucho con mi familia. Me he disfrutado mucho eso".

Image zoom Credit: Erick Fernando Quituizaca

También disfrutó compartir créditos con Ozuna en Tom y Jerry y trabajó junto a Bad Bunny en la película American Sole del productor Kevin Hart. "Me parece espectacular. Mejor no puedo estar", dice de actuar junto a sus colegas. Su nuevo álbum Infinity verá la luz en enero del 2021. "Las colaboraciones trato de mantenerlas calladitas hasta que salgan para que impacten más", dice.

La Navidad la pasará en Colombia con su familia. "Es la mejor etapa de mi vida, soy un artista que ya está establecido, tengo una marca respetada, la gente me quiere, mis hijos están grandes, están compartiendo conmigo y disfrutando este momento", reflexiona. "Estoy haciendo música que todavía le agrada a la gente después de 25 años. Estoy feliz. Mi plan es tener una trayectoria bastante larga, que la gente pueda decir que Nicky Jam nunca la dejó caer".