Nicky Jam tira la casa por la ventana para demostrarle su amor a su novia ¿Hay boda? ¡Mira el video! ¡Nicky Jam sabe celebrar el día de San Valentín en grande! Mira cómo sorprendió el reggaetonero a su novia, la modelo venezolana Genesis Aleska. "A ella le encanta su malandro", presumió. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Nicky Jam sabe hacer sentir a su novia como una reina! El reggaetonero soprendió a su pareja, la modelo y empresaria venezolana Genesis Aleska el día de San Valentín y compartió un video en Instagram del romántico momento. En el video vemos a la pareja llegando a un muelle y entrando a una lujosa embarcación. El cantante decoró el moderno yate con pétalos de rosas rojas, ramos de flores, velas y un oso de peluche gigante. "Yo espero que le guste esta vaina", dice Nicky Jam en el video, haciendo a sus seguidores cómplices de la sorpresa que le dio a su novia. "A ella le encanta su malandro", añade. "Te amo bebé, gracias por hacerme tan feliz", comentó ella junto al video. Los fanáticos de la pareja los llenaron de comentarios apoyando su unión. "Bellos, Dios les bendiga ese amor", escribió una seguidora de la modelo. "Un hombre enamorado", comentó una fanática de Nicky Jam. Genesis Aleska compartió fotos en su Instagram agradeciendo este inolvidable gesto de su novio. "Así me sorprendió mi amor en San Valentín", escribió ella. "Gracias bebé por hacerme sentir como una reina. Te amo @nickyjam". Sin duda el artista sabe demostrar sus sentimientos. El día de San Valentín es especial para Nicky Jam y suele celebrarlo en grande. En febrero del 2020, Nicky Jam se comprometió en el día del amor con su expareja, la modelo Cydney Moreau. La relación no funcionó y el cantante le ha entregado su corazón a Genesis Aleska. ¿Llegará con ella al altar? Aún no se han comprometido, pero el noviazgo va viento en popa y siguen derramando miel en las redes sociales. ¡Felicidades!

