La novia de Nicky Jam celebra así a su "rey" en su cumpleaños La modelo venezolana Génesis Aleska, la novia de Nicky Jam, celebró así el cumpleaños del reggaetonero, a quien llama su "alma gemela". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Génesis Aleska, la novia de Nicky Jam, celebró el cumpleaños 41 del cantante con un amoroso mensaje en Instagram. La modelo venezolana publicó fotos besando al reggaetonero, de raíces dominicanas y puertorriqueñas. "Hoy celebro tu vida mi amor, hoy celebro el hecho de tenerte a mi lado y el privilegio de que Dios me escogiera para ser tú alma gemela", expresó. En sus Instagram Stories, también publicó videos de Nicky Jam soplando las velitas de un pastel de chocolate en forma de corazón. La pareja viajó a Aspen, Colorado, donde disfrutaron de paisajes nevados. "Hoy es mi cumple, ya son 41 y estoy feliz. Gracias por apoyar mi carrera en todos estos años, los amo, bendiciones para todos", escribió el cantante en Instagram, junto a una foto con su pareja y amigos, en plena celebración. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin duda Nicky Jam vive un momento de plenitud. "Felicidades campeón", le escribió Maluma en Instagram. "Caramba se perdió mi invitación", bromeó Luis Fonsi. La modelo y empresaria compartió hace unos días otra foto con su "malandro" con el mensaje: "Contigo hasta el fin del mundo baby". Nicky Jam no se quedó callado ante esta muestra de afecto y comentó: "Te amo bebé mucho mucho mucho". ¡Feliz cumpleaños!

