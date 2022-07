Nicky Jam explica sus cuatro razones por las que no tiene novia, solo amigas con derecho Nicky Jam se sinceró con sus seguidores de redes sociales y explicó por qué en este momento de su vida le parece mejor tener amigas con derechos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Screen Shot 2020-03-17 at 11.13.49 AM Credit: Nicky Jam/Instagram Nicky Jam anunció el pasado abril que estaba definitivamente separado de la modelo venezolana Genesis Aleska. Desde entonces, al cantante no se le ha conocido ningún otro amorío y al parecer está valorando los beneficios de estar soltero, o al menos de no tener pareja formal. El reguetonero se abrió con sus seguidores de redes sociales y explicó por qué en este momento de su vida le parece mejor tener amigas con derechos. "Les voy a decir porque es mejor ser amigos con derechos que tener novia", comenzó diciendo el cantante. nicky jam pelo rubio platinado nuevo look Credit: nicky jam instagram Luego enumeró las causas que, según él, representan beneficios que no tendría cuando se trata de compromisos: "1. Papi, no te toca presentar la familia, ni que estén preguntando qué son, dónde se conocieron ni nada "2. No van a pelear por celos, eso es ley, los amigos con derechos no se celan "3. No toca celebrar aniversarios o fechas especiales, tas tranquilo en lo tuyo. "4. Es sin rodeos, van a lo que van, a lo que nos gusta y listo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue el propio Nicky Jam quien, ante las dudas y la ausencia de fotos junto a su ex en las redes, confirmó a sus seguidores que era nuevamente un hombre soltero. "Las mujeres se preguntan si estás soltero y si hay alguien con oportunidad [de conquistarle] otra vez", le preguntaron durante una entrevista en el canal de YouTube del comediante Molusco. "Claro que sí", respondió Nicky Jam.

