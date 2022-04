¿Se acabó el amor? Nicky Jam ya no aparece en las redes sociales junto a Genesis Aleska Nicky Jam y la modelo venezolana Genesis Aleska ya no comparten fotos y mensajes amorosos en las redes sociales ¿Ruptura a la vista? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nicky Jam y la modelo venezolana Genesis Aleska ya no comparten fotos y mensajes amorosos en las redes sociales ¿Ruptura a la vista? El reggaetonero tenía a sus más de 40 millones de seguidores en Instagram acostumbrados a sus románticos fotos con su novia, la modelo venezolana Genesis Aleska. Sin embargo, han desaparecido las fotos de la pareja en las redes sociales y los amorosos mensajes entre ambos. ¡Todo apunta a una ruptura sentimental! Genesis Aleska al parecer desactivado su cuenta en Instagram y el cantante ha borrado todas sus fotos con la modelo de sus redes sociales. People en Español contactó a una representante de Nicky Jam quien contestó "por el momento no hay comentario". La última vez que los vimos muy acaramelados en Instagram fue cuando celebraron juntos el cumpleaños de Nicky Jam. "Hoy celebro tu vida mi amor, hoy celebro el hecho de tenerte a mi lado y el privilegio de que Dios me escogiera para ser tú alma gemela", expresó ella en Instagram el 17 de marzo. Genesis Aleska Nicky Jam Credit: (John Parra/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien vacacionaron juntos en París y el cantante le regaló a su amada un flamante carro, al parecer el amor se enfrió.

