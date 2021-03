¡Nicky Jam tira la casa por la ventana en su fiesta de 40 cumpleaños con invitados estrella! Marc Anthony y Floyd Mayweather fueron algunos de los artistas que formaron parte de esta celebración monumental en la ciudad de Miami. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con motivo del estreno de una nueva década, Nicky Jam tiró la casa por la ventana para celebrar su 40 cumpleaños. Y no solo porque invitó a amigos de alto nivel como Marc Anthony y el boxeador Floyd Mayweather, sino por la fiesta por todo lo alto del artista en la que no faltó detalle. Al lado del mar y con la música como principal ingrediente, la multitud de invitados bailaron, cantaron y disfrutaron de lo lindo. Fue el propio artista quien a través de sus redes hizo partícipes a sus seguidores de la gran velada que vivió junto a sus grandes amigos y colegas. "Te quiero Marc, los boris siempre nos apoyamos", escribió junto a una imagen con el intérprete de "Tu vida en la mía". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una celebración a lo grande que, por otro lado, fue de lo más comentada en las redes por la supuesta falta de mascarillas y protocolo en plena pandemia. "Se pasan de osados", "Los años cumplidos no traen experiencia ni sabiduría", escribieron algunos seguidores molestos. El cantante, que recientemente confirmó el fin de su compromiso y relación con la modelo Cydney Moreau, disfrutó de este día tan especial y se entregó tanto con los invitados como en el escenario. ¡Muchísimas felicidades!

