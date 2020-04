Igual a su papá: hija de Nicky Jam encanta con su dulce voz Mira el video y conoce el talento de Alyssa, la primogénita del cantante, que parece seguirá los pasos de su progenitor. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Alyssa Rivera, una de las hijas de Nicky Jam, demostró que el talento se lleva en la sangre y encantó a millones de seguidores luego de que se revela un nuevo video suyo cantando una de las canciones de su padre. El clip fue compartido por la joven de 18 años en su Instagram y luego reproducido por el cantante, quien quiso compartirlo visiblemente orgulloso de su hija mayor. La joven interpretó la canción “Despacio”, que Nicky Jam grabó en colaboración con Natti Natasha, Manuel Turizo y Myke Towers. El video cuenta con más de 1,200,000 reproducciones y 5,000 comentarios, entre el que se destacan los de los aristas urbanos De La Guetto, Natti Natasha, Alberto Style e incluso, la prometida del cantante, Cydney Moreau, quien le escribió: “Killed it”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El intérprete de “Travesuras” se ha caracterizado por ser privado sobre la vida de sus hijas: Yarimar y Lucy, además de Alyssa, y su hijo Joe Martin. El artista ya había presumido del talento de su hija en el 2015, cuando compartió un video en que cantaban juntos la canción “Te busco”, de su dúo con Cosculluela. Image zoom Nicky Jam/IG Sin dudas, el artista está viviendo uno de los mejores momentos en lo profesional y personal. Este año anunció su compromiso con su novia de 24 años y también el próximo 21 de abril se estrena en Netflix su exitosa serie El ganador, que ofrece una mirada más intima a su carrera, su historia, su lucha con las drogas y lo que le pasó antes de saltar al estrellato. Advertisement

