Nicky Jam reacciona a los videos de Aleska Génesis haciéndole brujería Nicky Jam rompió el silencio sobre el video en el que su ex Aleska Génesis consulta con una supuesta santera, a la que le cuenta cosas muy íntimas de su entonces pareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Qué piensa Nicky Jam de que su ex novia Aleska Génesis le hiciera brujería? Luego de que salieran a la luz las imágenes en la que la modelo venezolana parece consultar una santera para hacer un amarre al cantante, el puertorriqueño rompió el silencio sobre el tema y dejó claro lo que piensa de todo esto. En sus historias de Instagram, el reguetonero compartió un video de unas personas riendo mientras miran un teléfono celular, y a la vez dejó un mensaje lleno de emoticones de risa sobre el nuevo rollo en que se encuentra: "Yo viendo los mensajes de brujería en el DM. Dios es todo". Nicky Jam responde a la supuesta brujería Nicky Jam responde a la supuesta brujería | Credit: Nicky Jam/Instagram Al parecer, al reguetonero le han provocado mucha risa los videos en los que su ex pide a la santera que el cantante "no deje de pensar en mí, me busque desesperadamente, me extrañe, que necesite hacerme el amor, buscarme, estar conmigo, que no tenga ojos para más nadie solo para mí, que solo piense en mí, que no piense en más nadie". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras la difusión de los videos, cuya filtración se ha atribuidos al ex de ma modelo Miguel Mawad, Aleska habló sobre lo sucedido. "Cada quien es libre de creer en lo que quiera", escribió en sus redes sociales. "Todos cometemos errores y de eso se trata la vida, de aprender de ellos y esto solo me enseña una sola cosa, de que Dios es el único que siempre estará para mí y quien tiene la respuesta a todos mis problemas".

