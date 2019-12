Nicky Jam ha encontrado de nuevo el amor y lo ha celebrado por todo lo alto con esta romántica imagen Después de su divorcio, el cantante se ha enamorado de una espectacular modelo a la que ha gritado su amor en las redes. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Su música está llena de canciones moviditas pero también de historias de lo más románticas. En el fondo y a pesar de haber vivido un divorcio Nicky Jam no ha dejado de creer en el amor. El reconocido cantante ha compartido una buenísima noticia en sus redes. Está enamorado y quiere que todos lo sepan, especialmente sus seguidores, su gran apoyo en su exitosa carrera. Junto a un corazón, el artista ha mostrado una precisa foto junto a Cydney Moreau, una espectacular modelo norteamericana que también ha declarado su amor por el intérprete. “Te amo baby”, le ha escrito ella junto a la misma fotografía. Aunque se desconoce el tiempo que llevan como pareja, sus caras demuestran la felicidad que sienten ante su incipiente romance. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es la primera relación seria que se conoce del cantante después de que se separara de su esposa Angélica Cruz, con quien estuvo casado durante apenas 18 meses. Image zoom Ambas mujeres no tienen nada que ver físicamente la una con la otra, mientras su exmujer es de cabello y ojos oscuros, Cydney tiene unos rasgos mucho más europeos. Lo que sí comparten, además de belleza, es su profesión ya que ambas se dedican al modelaje. ¡Muchísimas felicidades por esta nueva relación! Advertisement

Close Share options

Close View image Nicky Jam ha encontrado de nuevo el amor y lo ha celebrado por todo lo alto con esta romántica imagen

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.