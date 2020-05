Nicky Jam, el mejor fotógrafo de su prometida ¡Míralos! By Nohelia Castro ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Photo © 2020 Splash News/The Grosby Group Nicky Jam funge de fotógrafo para su guapa novia en una playa en Miami. Ella luce un diminuto bikini que deja mucho a la imaginación. ¡Míralos! Empezar galería Aire fresco Image zoom Photo © 2020 Splash News/The Grosby Group Nicky Jam optó por salir de su hogar para respirar aire fresco en la playa en Miami junto a su futura esposa, la modelo Cydney Moreau. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement ¡Foto, foto! Image zoom Photo © 2020 Splash News/The Grosby Group Y luego de caminar un rato por la playa, Nicky Jam fungió de fotógrafo para su guapa novia. 2 de 10 Applications Ver Todo Qué ternura Image zoom madonna/instagram Así lucía Madonna de bebé. La cantante estadounidense publicó esta tierna imagen junto a su mamá. “Ella se ve tan cansada en esta foto conmigo. Un recordatorio que ser mamá es el trabajo más más duro del mundo”. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Amor incondicional Image zoom Alicia Machado/instagram Nuestro mejor plan del día de las madres: estar juntas, conversando de todo lo que se nos ocurre, su banda de música favorita, qué le gustaría estudiar en la universidad, lo que quiere hacer después de esta pandemia. Las almas gemelas también son nuestros hijos en muchos casos. Si vuelvo a nacer volvería a ser tu mamá Dinorah la luz”, Alicia Machado. 4 de 10 Applications Ver Todo De paseo Image zoom Photo © 2020 Backgrid/The Grosby Group Eva Longoria y Pepe Bastón dando un paseo en Beverly Hills junto a su hijo. 5 de 10 Applications Ver Todo Las tres mosqueteras Image zoom Geraldine Bazan/instagram Con motivo del Día de las Madres, la actriz mexicana Geraldine Bazán publicó esta foto junto a sus hijas. “El mejor plan”. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Nueva colección Image zoom Kathleen Fuentes, mejor conocida como KathleenLights, acaba de lanzar la exquisita colección de esmaltes en tonos nude Your Nails But Better (YNBB). Cada color fue creado con la intención de complementar todos los tonos de piel. Para adquirir los esmaltes puedes acceder a lightslacquer.com. 7 de 10 Applications Ver Todo ¡Salud! Image zoom Photo © 2020 Backgrid/The Grosby Group El lente del paparazzi captó a Eiza González comprando cerveza en una tienda en Los Ángeles junto a un amigo. 8 de 10 Applications Ver Todo Extrañando a su pequeño Image zoom ninel conde/instagram "Te amo Emmanuel, fruto de mi vientre, regalo del altísimo. Ya falta menos. No creas lo mal que te hablan de mi, resiste. Yo me voy a encargar que seas un hombre de bien, que aprendas a respetar y honrar a las mujeres. Te amo bebé”, Ninel Conde. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement En la Gran Manzana Image zoom Photo © 2020 Splash News/The Grosby Group La hija de Madonna, Lourdes Leon, en Nueva York junto a sus amigas. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

