Nicky Jam entrevista a Maluma... ¡y la conversación se pone picante! Maluma fue invitado de honor al podcast de Nicky Jam The Rock Star Show y recordó la vez que Madonna le chupó el dedo gordo del pie, entre otras anécdotas. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Nicky Jam entrevistó a Maluma para su podcast The Rock Star Show y la conversación se puso candente. El intérprete de "Travesuras", de origen puertorriqueño y dominicano, le preguntó a Maluma si había besado a Madonna en la boca cuando ambos grabaron la canción "Medellín". "Papi obvio", presumió Maluma. "¿Pero olía rico la boquita?", bromeó Nicky Jam sobre la Reina del Pop. Maluma se echa a reír y añade: "Que no se te olvide que me chupó el dedo gordo". Nicky Jam casi hace que Maluma se caiga de la silla de la risa cuando le confesó: "Yo tengo una uña amarilla. A mí me hace eso y le da tétano en la boca. Si Madonna me chupa el pie ahí mismo expiró Madonna". El intérprete de "Hawái" asegura que fue un sueño grabar con la Chica Material. "A ella le gustan los babies, jovencitos, fresquecitos", siguió Nicky Jam, diciéndole a Maluma que debería enmarcar ese dedo del pie que le besó la legendaria artista. Maluma asegura que mantiene la amistad con Madonna. "Quedó una buena relación. Yo la puedo llamar a ella y preguntarle sobre cualquier cosa de mi vida y ella me va a responder con todo el amor del mundo", dijo Maluma. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El artista de 26 años ha robado suspiros desde sus inicios. Nicky Jam recordó la primera vez que conoció a Maluma cuando el colombiano tenía 17 años. Maluma iba a cantar antes que Nicky Jam en un concierto en Colombia y se quedó sorprendido. "Yo veo un revolú de chamaquitas gritando en todos lados y digo: ¿Quién es este tipo? Un montón de mujeres gritando", recuerda sobre el efecto de la joven estrella en la audiencia femenina. Los reggaetoneros también hablaron de los inicios de Maluma. "La gente pensaba que mi familia eran narcotraficantes y que el narcotráfico había apoyado mi carrera musical. Obvio todo eso fue mentira, pero muchas cosas se especulan y se hablan y uno está aquí para dejar las cosas claras", relató. Maluma recordó que su papá "fue gerente de varias empresas importantes en Colombia" y "nada le faltaba" en su niñez, hasta que cumplió 14 años y sus padres se divorciaron. "Todo se fue al piso, mi papá se quebró y fue una época muy difícil", admite. Recuerda ver a su madre llorar porque no había que comer y que sus abuelos tuvieron que ayudarlos a sobrevivir. Esta vivencia lo marcó y su éxito como cantante los ayudó a salir de la pobreza. Hoy para Maluma "es muy surreal" tener su propio avión y lujosas residencias en Miami y Colombia. También habló de su debut actoral en la comedia Marry Me junto a Jennifer López y Owen Wilson. "Yo estaba cag*do", confesó Maluma sobre su primera escena con Wilson, en la que tenía que decirle horrores porque son rivales amorosos en la película. "Mi primera actuación fue un tú-a-tú con Vin Diesel", recuerda Nicky Jam, quien aseguró entender la parte de los nervios. "A mí se me salió un peíto, un peíto de los nervios", dijo Nicky Jam, otra vez arrancándole una carcajada a su invitado. Al preguntarle a Maluma con quien viajaría a Hawái en la vida real, el codiciado soltero contestó risueño: "¡Yo me voy solo a conocer hawaianas!".

