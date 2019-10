Exclusiva - primer vistazo al mini documental de Nicky Jam: Íntimo Te mostramos en exclusiva un adelanto del documental del nuevo álbum del cantante Nicky Jam Íntimo By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con casi 25 años de carrera musical, Nicky Jam es uno de los artistas más influyentes y exitosos de la historia de la música urbana. Alcanzar el éxito no ha sido fácil para el artista. “Droga, malos hábitos, malas decisiones… lo perdí todo”, reveló el intérprete de “Travesuras” a Apple Music. “La vida es momentos oscuros [y] momentos de luz. Esto se va en cualquier momento”. Por fortuna, hay Nicky Jam para rato. “La música es mi terapia y [escribir] este álbum fue terapéutico”, dijo el cantante de ascendencia puertorriqueña y dominicana, quien lanzará su nueva producción discográfica Íntimo el próximo 1ro de noviembre. Image zoom Cortesía Morgan Lane Íntimo promete ser uno de los álbumes más personales del reggaetonero de 38 años. “Sentí que tenía que dar un estilo de música totalmente diferente, un nuevo Nicky Jam”, señaló. “Me di cuenta que el disco tenía ese color de intimidad, pero nunca he sido la persona de hablar de mi vida íntima”. El disco viene acompañado de un mini documental que muestra el camino que tuvo recorrer la estrella de la música urbana para convertirse en un fenómeno mundial. “Vengo de haberlo perdido todo, pero el éxito de un artista es la trayectoria porque la vida es así, momentos oscuros y momentos de luz”, se escucha decir a Nicky Jam. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Cortesía En el mini documental – que estrena el 25 de octubre – podrás escuchar “Destino” y “Sin filtro”, temas musicales que estarán disponibles en Apple Music a partir del lanzamiento del documental hasta el lanzamiento del álbum. Advertisement EDIT POST

