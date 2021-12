¡El beso que Nicky Jam le dio a su nueva novia en pleno concierto en Madrid! Nicky Jam ha querido demostrar ante el mundo lo que siente por su pareja, Aleska Genesis, por lo que la invitó a subir al escenario durante su último concierto en Madrid. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nicky Jam y Aleska Génesis Nicky Jam y Aleska Génesis | Credit: Nicky Jam/Instagram Desde hace unos meses se sabe que Nicky Jam está viviendo increíbles momentos al lado de su nueva novia, la modelo venezolana Aleska Genesis. Ahora, el cantante puertorriqueño ha querido demostrar ante el mundo lo que siente por su pareja, por lo que la invitó a subir al escenario durante su último concierto en Madrid. Los asistentes al concierto en el Wizink Center de la capital española pudieron presenciar el momento en que la pareja baila en el escenario y se dan un apasionado beso. Mientras Genesis disfrutaba el concierto a un lado del escenario, Nicky Jam cambió el estribillo del tema "Poblado" y dijo: "Ahí está el culito mío ya yo tengo los papeles". En ese momento fue hacia donde estaba su novia y la abrazó por detrás, mientras bailaban y se besaban al ritmo de la música ante un público muy emocionado. Por su parte, la modelo compartió en sus historias de Instagram los momentos en que disfrutaba de la música de su novio y dijo que su tema favorito era "Fan de tus fotos", interpretado originalmente con Romeo Santos. Nicky Jam confirmó en febrero el fin de su compromiso con la modelo Cydney Moreau. "No estamos juntos", dijo en un programa de radio titulado Flow Urbano. "Cuando yo me voy, yo no vuelvo. Cuando termino algo es porque ya no hay nada", aseguró. Meses después al intérprete de "El amante" se le vio en compañía de Genesis al llegar al club Eleven de Miami. "Yo sí sabía que cuando ella me conociera a mí en persona, le iba a gustar. Cuando ella vea a este papacito que mide seis pies, que huele rico, que tiene una sonrisa, que es carismático, yo sé que le voy a gustar", dijo Nicky Jam en una entrevista en la que contó cómo se conocieron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Genesis, por su parte, dijo que lo que le llamó la atención del cantante fue su humildad. "Su humildad, su sonrisa, su mirada, muchas cosas, es un caballero", aseguró.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡El beso que Nicky Jam le dio a su nueva novia en pleno concierto en Madrid!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.