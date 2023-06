Nicky Chávez opina sobre el 'beso' de Madison Anderson y Pepe Gámez La concursante de La casa de los famosos 3 no pudo ocultar su sorpresa al ver las imágenes de Madison y Pepe de lo más acaramelados en Nueva York. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Madison Anderson y Pepe Gámez revolucionaron este fin de semana las redes sociales luego de que se filtrara un video en el que aparentemente ambos aparecen juntos y de lo más acaramelados en Nueva York. En la grabación, se puede ver cómo los participantes del exitoso reality show La casa de los famosos 3 se dan supuestamente un romántico beso en los labios. Aunque el video lleva varios días circulando en el ciberespacio, ni la modelo puertorriqueña ni el actor mexicano han salido a confirmar o desmentir la veracidad de las imágenes. Madison Madison Anderson y Pepe Gámez | Credit: Instagram Madison Anderson Quien sí reaccionó al 'beso' fue Nicky Chávez, quien fuera compañera de Madison y Pepe en la tercera temporada de La casa de los famosos. La joven actriz mexicana e hija del exboxeador mexicano Julio César Chávez no pudo ocultar su sorpresa al ver las imágenes. "¿Qué opino del beso de Pepe y Madison? Literalmente esa fue mi reacción (pone cara de sorpresa) y y después grité", dijo este domingo en una transmisión en vivo en Instagram. Nikcky Nicky Chávez; Madison Anderson y Pepe Gámez | Credit: Instagram (x2) "Tengo que investigar ahí, necesito entrevistarlos a los dos, necesito recopilar información. Me encanta, pero a mí no me gusta no entender y yo necesito entender", comentó Nicky en su directo. "Necesito entender, entonces me encanta pero no entiendo y me siento rara". ¿Y Aleida? La actriz no pudo ser más clara tras leer algunos comentarios de sus seguidores que le reprochaban que estuviera feliz por el beso debido a lo que eso significaba para su amiga Aleida Núñez, quien recordemos tuvo un breve romance en el reality show con Pepe. Nicky Aleida Nicky Chávez y Aleida Núñez | Credit: Instagram Nicky Chávez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mira el video "A ver qué tiene que ver el agua con el aceite, ahí veo que me están escribiendo cosas de Aleida. Qué tiene que ver. Yo con Aleida estoy muy bien, yo con Aleida compartí muchas cosas bonitas, me daría mucho gusto volverla a ver, la quiero mucho, le deseo lo mejor, pero qué tiene que ver… Ese cuento a alguien más, ni lástima, ni me siento mal por decir que estoy feliz por los otros ni nada", dejó claro la exhabitante de La casa de los famosos 3. "Aquí no había un compromiso, no había un matrimonio, nadie se está metiendo en la vida de nadie, o sea relájense".

