La rapera argentina Nicki Nicole habla de su música, su familia y los retos que ha enfrentado en su camino al éxito. Nicki Nicole Credit: Jess Praznik Nicki Nicole brilla en el video musical "Pa' mis muchachas" junto a Christina Aguilera, Nathy Peluso y Becky G. "Trabajar con estas chicas tan talentosas fue algo increíble. Christina en mi casa cuando yo era chiquita se escuchaba mucho, mi hermana mayor siempre me ponía sus canciones y sinceramente haber tenido la posibilidad del sumarnos Nathy, Becky y yo, es un sueño cumplido", dice la rapera argentina de 21 años. "Voy a estar siempre agradecida con Christina por esta oportunidad". También grabó el video musical "Sabe" con Rauw Alejandro. "Rauw es un artista mega talentoso", dice sobre el novio de la artista española Rosalía. "Surgió todo muy natural y orgánico. Desde el minuto uno que nos conocimos en Miami y luego grabando en estudio, la energía fluyó". La cantante estará de gira por varios países este año. "Se viene un año muy lindo a nivel musical y personal", dice Nicki, quien lanzó su álbum Parte de mí. "Es un conjunto de muchas sensaciones, momentos y experiencias que fui viviendo durante este último año", dice sobre esta producción. "La inspiración fluye dependiendo el día y de cómo me encuentre emocionalmente". Nicki Nicole Credit: Jess Praznik ¿Qué mensaje quiere trasmitir con su música? "Que los sueños se cumplen y que cada uno vino a este mundo a hacer lo que uno desea", dice la cantautora. La fama no ha cambiado sus prioridades. Lo que más agradece hoy en día es "estar con mi familia y mis seres queridos, poder disfrutar de ellos", revela. "Cuando estoy con ellos conecto y recargo mucha energía". Nicki Nicole Credit: Rodrigo Gonzalez Sus fanáticos son una familia extendida. "Agradezco mucho a la gente que me sigue, que sin ellos no estaría donde estoy hoy en día, y es por ellos que sigo diga a día en este camino", reconoce. En camino al éxito tuvo que enfrentar "muchos miedos, inseguridades que hoy en día sigo teniendo, pero por suerte confío en la gente que tengo al lado y que día a día me ayudan y empujan a seguir y mejorar", confiesa.

