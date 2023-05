Elige a tu Bello 2023: Nicki Nicole habla de su nuevo disco y cómo reconectó con su alma La cantante argentina Nicki Nicole, nominada a Elige a tu Bello, habla de su nuevo disco Alma y del amor propio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nicki Nicole - Elige tu Bello Nicki Nicole | Credit: @totopons Nicki Nicole sabe que su música tiene un poder sanador. "Para mí es un placer acompañar a la gente con mi música, me hace sentir muchas emociones positivas saber que estoy sanando gente a través de eso", dice la artista, que está lanzando su nuevo disco Alma. "Se titula Alma el disco porque es la representación de mi yo más transparente. Antes de hacer este álbum estaba en un momento de mi vida en el que me faltaba mucha conexión con mi alma, conmigo, con lo que quería decir. Estaba muy apagada y no tenía esa conexión fundamental entre lo que es alma, cerebro y corazón", cuenta a People en Español. "Me puse a estudiar mucho el alma, el cuerpo, el punto de encaje que es el triángulo perfecto que yo muestro en la tapa del disco. Me puse a ponerlos en sintonía, a conectar conmigo y de ahí salió este disco. Cada canción tiene una parte mía muy especial". La cantante argentina está nominada a Elige a tu Bello y podría estar en la lista de Los 50 más bellos de People en Español si gana el voto popular. ¡Vota aquí! "Lo que más me hace sentir bella es estar tranquila, enfocada, segura de mi misma", dice Nicki, quien carga sus canciones de amor propio y transparencia. "Cuando estoy contenta es cuando más bella me siento. La belleza se plasma en la felicidad de las personas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el 2023 estará de gira por Latinoamérica. "Siento que maduré mucho en el escenario", revela. Es un show totalmente nuevo". La cantante agradece esta etapa en su vida. "Estoy viendo los frutos de mucho tiempo de trabajo personal y laboral. Estoy en una etapa de disfrute ahora", dice ella. "Me da mucha paz estar en el escenario con la gente, hacer música. La energía misma se va reciclando en la música y vas convirtiendo eso en algo positivo". Vota por tu mujer y tu hombre favoritos de Elige a tu Bello 2023 aquí.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Elige a tu Bello 2023: Nicki Nicole habla de su nuevo disco y cómo reconectó con su alma

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.