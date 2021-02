Close

¡Tragedia para Nicki Minaj! ¡Su papá muere por culpa de un terrible accidente! Te contamos los detalles de la repentina e injusta muerte de Robert Maraj. Tenía 64 años. Descanse en paz. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un fin de semana aciago para la cantante Nicki Minaj: su papá, Robert Maraj, de 64 años, falleció después de ser atropellado en un fatídico accidente en las calles de Nueva York. Aseguran que el responsable del siniestro continuó su camino sin detenerse a prestar socorro. Según la policía del condado de Nassau, el pasado viernes el padre de Nicki Minaj se encontraba cruzando entre las calles Roslyn Road y Raff Avenue alrededor de las seis de la tarde, cuando un vehículo que se dirigía hacia el norte le arrolló. El conductor del auto implicado se dio a la fuga sin que la policía lograra conseguir una descripción detallada del mismo de parte de los testigos presentes durante el impacto. Muy grave, Robert Maraj fue trasladado de inmediato a un hospital de la zona, donde sucumbió a sus mortales heridas durante el fin de semana. Image zoom Credit: Twitter El departamento de homicidios se encuentra investigando el triste caso y pide ayuda en el caso de que alguien pueda ayudar a identificar al responsable de los hechos. Un caso que se complica al no haber sido posible conseguir una descripción fidedigna del conductor o su vehículo. La famosa cantante todavía no se ha pronunciado al respecto. Image zoom Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A lo largo de los años, fotos de ambos juntos han circulado en los medios y en las redes, pero no se sabe a ciencia cierta cómo era la relación entre ellos. Un representante de Minaj confirmó que, efectivamente, su papá había fallecido. En el último post de Minaj, ajeno aún a la tragedia, comienzan a amontonarse los mensajes de dolor de sus fans y amigos: "Mi más sincero pésame para ti y para toda tu familia. Estarán todos en mis oraciones. Te amo, sé fuerte", escribió el talentoso Lil Haiti. Descanse en paz.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Tragedia para Nicki Minaj! ¡Su papá muere por culpa de un terrible accidente!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.