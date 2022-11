Fallece Nicki Aycox, actriz de Supernatural La actriz Nicki Aycox, conocida por su papel de Meg Masters en la serie Supernatural, murió a sus 47 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nicki Aycox Nicki Aycox | Credit: on Kopaloff/FilmMagic La actriz Nicki Aycox, conocida por su papel de Meg Masters en la serie Supernatural, murió a sus 47 años, según comunicaron sus familiares. "Mi hermosa, inteligente, feroz, increíblemente talentosa y cariñosa cuñada, Nicki Aycox Raab, falleció ayer con mi hermano, Matt Raab, a su lado", anunció su cuñada Susan Raab Ceklosky en Facebook. "Nicki y Matt tuvieron una vida maravillosa juntos en California. Definitivamente era una luchadora y todos los que la conocían la amaban", añadió. Tras la publicación, muchos han dejado su más sentido pésame a la familia de la actriz: "¡Desgarrador! ¡Oraciones para Matt y toda tu familia!", "Lo siento mucho por tu pérdida", "Mi más sentido pésame para su familia. ¡Los mantengo a todos en mis oraciones!", "Mis condolencias. Nicki era una persona increíble", dijeron algunos seguidores. Ante la triste noticia, Eric Kripke, creador de Supernatural, rindió tributo a la actriz con estas palabras: "Extremadamente triste al escuchar que falleció la gran #NickiAycox, nuestra primera #MegMasters. Demasiado joven", dijo en Twitter. "Ella fue una delicia y entregó líneas como miel y veneno. Me maravillo de cómo hizo legendaria una simple palabra como 'mediocre' ". Aunque sus familiares no compatieron el motivo de su muerte, en marzo de 2021 a Aycox le diagnosticaron leucemia, según dio a conocer en sus redes sociales. "Me enfermé mucho pensando que tenía covid en enero y febrero. Bueno, las cosas llegaron a un punto crítico", dijo. "Terminé en un hospital, diagnosticada con leucemia". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En ese entonces la actriz aseguró que haría todo por estar bien. "¡Regresaré mejor, más fuerte y más sabia! ❤️❤️❤️", dijo. Además de su trabajo en Supernatural, Aycox actuó en series como Law and Order, LAX, The X-Files, Ally McBeal y su última película, Dead on Campus.

