Nickayla, la hermana de Naya Rivera, cuenta cómo salió de un "lugar oscuro" tras la muerte de la actriz Nickayla Rivera, la hermana de la fallecida actriz Naya Rivera, revela cómo superó la tristeza después de que la estrella de Glee se ahogara en un trágico accidente en California. Esta es su conmovedora historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La hermana de Naya Rivera contó cómo ha encontrado la luz tras la trágica muerte de la estrella de Glee, reporta PEOPLE. Nickayla Rivera, de 28 años —la hermana menor de Naya, quien falleció a sus 33 años tras ahogarse en el lago Piru en California en julio del 2020—sufrió depresión después de esta tragedia familiar. La actriz —de raíces puertorriqueñas— murió intentado salvar a su hijo Josey, de entonces cuatro años, de ahogarse en el lago. El lunes —dos días después del que hubiese sido el cumpleaños 35 de Naya— su hermana Nickayla compartió un conmovedor video en YouTube. La joven habló de la importancia que Naya tuvo en su vida. "En julio del 2020 mi hermana Naya falleció. Y cuando eso pasó yo estaba completamente en shock", reveló. "Fue como si nos movieran el tapete, no lo veíamos venir. Mi familia entera estaba completamente en shock. El lugar oscuro en el que yo estaba antes de eso solo empeoró cuando eso pasó. En ese momento no tenía pensamientos sobre mi futuro. No tenía pensamientos sobre mi misma, en realidad. Solo estaba experimentando dolor". Nickayala añadió que para sanar su dolor comenzó a descubrir quién ella era, a explorar su identidad, y a cuidar más su salud. Dejó de fumar cigarrillos electrónicos. "Eso fue muy difícil, pero cuando lo hice, me sentí tan empoderada", confiesa. Naya Rivera y su hermana Nickayla Naya Rivera y su hermana Nickayla | Credit: Greg Doherty/Getty Images; YouTube/Nickayla Rivera SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nickayla, quien ha brillado como modelo, dice que la muerte de su hermana cambió su perspectiva. "Comencé a escribir un diario sobre mis sentimientos. Empecé ir a terapia. Empecé a decir no a todas las cosas que no quería hacer, pero que hacía normalmente por otra gente. Empecé a ponerme en primer lugar". Hoy aprecia más que nunca la vida y la ve como "un regalo". Nickayla también ha compartido en sus redes sociales tiernas fotos con su famosa hermana mayor. "No hay palabras para describir mi amor por ti. Estando lado a lado o a millas de distancia, nuestra conexión es infinita. Nuestro vínculo es indestructible. Somos completamente opuestas, pero simultáneamente igual. Eres el yin de mi yang". La hermana menor de Naya Rivera hoy sabe que ser feliz y aprovechar su vida al máximo es la mejor manera de rendir tributo a la actriz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Nickayla, la hermana de Naya Rivera, cuenta cómo salió de un "lugar oscuro" tras la muerte de la actriz

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.