Exprometido de Sofía Vergara pierde caso por custodia de sus embriones con la actriz Nick Loeb asegura que apelará la decisión en la Corte Suprema de Luisiana. Los detalles de su batalla legal. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sofía Vergara está felizmente casada con el actor Joe Manganiello, pero su exprometido Nick Loeb sigue insistiendo en tener custodia de los pre-embriones que congeló con la actriz antes de romper su relación en el 2014. Una corte en Luisiana tomó el lado de Vergara, dándole la razón a la actriz y negándole a Loeb los derechos de custodia de los embriones congelados. Vergara, de 48 años, terminó su compromiso con Loeb en mayo del 2014. La actriz —quien es madre de Manolo, de 29 años, fruto de su primer matrimonio con Joe González— se casó en noviembre del 2015 con Manganiello, con quien ha formado una nueva vida. En el 2017, Vergara pidió via documentos legales en California, que le prohibieran a Loeb tener acceso a estos embriones congelados sin su consentimiento. Los pre-embriones fueron creados por medio de fertilización in vitro en el Centro Reproductivo ART en Beverly Hills, cuando Loeb y Vergara aún eran pareja en el 2013. Si bien en California se le negó a Loeb la custodia completa de los embriones —después de él revelar su ilusión de convertirse en padre y traerlos a la vida— Loeb lo volvió a intentar en la corte de Luisiana, y esta también negó su petición. Image zoom Credit: JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP via Getty Images; Dimitrios Kambouris/Getty Images for Michael Kors SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La corte encontró que Loeb, de 45 años, no tiene su domicilio en Luisiana ni una residencia a su nombre allí, por lo que no tenían la "jurisdicción adecuada" en este caso. Vergara aún no ha comentado al respecto. Por su parte, el abogado de Loeb aseguró a PEOPLE que "apelarán a la corte suprema de Luisiana" al no sentirse satisfechos con esta decisión. Esta batalla legal ha durado años. En el 2015, Loeb dijo en el programa Today que Vergara no tendría ninguna "responsabilidad financiera" si las hijas de ambos llegaran a nacer. "Quiero que estos niños tengan la mejor vida posible", dijo. Por su parte, la actriz dijo ese mismo año a Good Morning America: "He trabajado muy duro durante 20 años para llegar al punto en el que estoy. Yo promociono todas mis películas, mi trabajo, pero no me gusta promocionar mi vida privada. Y no quiero permitirle a esta persona que se aproveche de mi carrera y trate de promocionarse a si mismo y buscar la atención de la prensa por esto".

