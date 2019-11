Mira la nueva mansión de los tortolitos Nick Jonas y Priyanka Chopra By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next La pareja celebra casi un año de matrimonio con un nuevo hogar con siete habitaciones y once baños en California. Necesitarán un mapa para no perderse. Empezar galería Nuevo hogar Image zoom © 2019 IMP Features/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Nick Jonas y Priyanka Chopra compraron una casa con siete dormitorios y once baños por $20 millones. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement La sala Image zoom © 2019 IMP Features/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Es suficiente espacio para la familia e incluso hay un piano para Nick Jonas. 2 de 11 Applications Ver Todo La cocina Image zoom © 2019 IMP Features/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby El espacio moderno es perfecto para que la pareja haga sus comidas. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement El exterior Image zoom © 2019 IMP Features/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby La pareja incluso tiene espacio para disfrutar de sus comidas al aire libre. 4 de 11 Applications Ver Todo La bolera Image zoom © 2019 IMP Features/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Si necesitan una noche de juegos, este cuarto es perfecta para eso. 5 de 11 Applications Ver Todo El cine Image zoom © 2019 IMP Features/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Pueden disfrutar de las películas sin tener que abandonar su hogar. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement El gimnasio Image zoom © 2019 IMP Features/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Para mantener su físico, la pareja tampoco tiene que salir de casa. 7 de 11 Applications Ver Todo El garaje Image zoom © 2019 IMP Features/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Suficiente espacio para toda una colección de autos. 8 de 11 Applications Ver Todo Más juegos Image zoom © 2019 IMP Features/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Si no quieren jugar bolos, también pueden disfrutar de un juego de billar. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement La cancha de baloncesto Image zoom © 2019 IMP Features/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Si Nick Jonas quiere vencer a sus hermanos en un juego, tiene espacio de sobra. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View image Mira la nueva mansión de los tortolitos Nick Jonas y Priyanka Chopra

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.