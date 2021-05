Nick Jonas hospitalizado de urgencia El joven cantante tuvo que ser trasladado a un hospital en una ambulancia. ¿Qué le pasó? Esto es lo que se sabe hasta el momento. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante Nick Jonas, exvocalista del grupo Jonas Brothers, tuvo que ser hospitalizado de urgencia a causa de un accidente. Según informó TMZ, el cantante y actor de 28 años se encontraba filmando un nuevo proyecto el sábado en la noche cuando tuvo un accidente en el set. El portal de noticias no precisó el tipo lesión ni detalles sobre el accidente, pero trascendió que fue lo suficientemente grave como para que lo trasladaran en una ambulancia al hospital más cercano. También salió a relucir que Jonas ya está en su casa desde el domingo y que aparecerá en el show The Voice (NBC) este lunes por la noche. Nick Jonas Credit: Trae Patton/NBC Esta no es la primera vez que el cantante estadounidense se lesiona en el trabajo. En el 2018 sufrió otro accidente en el que se lastimó la mano durante un entrenamiento posterior a un espectáculo en México. El mismo año había revelado a través de sus redes que también padecía diabetes tipo 1. "Dar prioridad a mi salud física, hacer ejercicio y comer de manera saludable y mantener mi nivel de azúcar en sangre bajo control. Tengo el control total de mi vida diaria con esta enfermedad y estoy muy agradecido con mi familia y seres queridos que me han ayudado en cada paso del camino", escribió entonces. "Nunca dejes que nada te impida vivir tu mejor vida. Gracias a todos mis fans por sus amables palabras y apoyo. Significa más de lo que crees". Jonas se unió por primera vez a The Voice como entrenador en su decimoctava temporada y luego regresó a la silla roja durante la vigésima temporada del junto a los entrenadores Blake Shelton, John Legend y Kelly Clarkson. Kelsea Ballerini, John Legend, Blake Shelton y Nick Jonas Credit: Trae Patton/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images En la temporada número 21, Jonas será reemplazado por la cantante Ariana Grande, informó Page Six del New York Post. "Sustiturá a Nick Jonas, quien es un [entrenador] en la temporada actual, pero él no se irá para siempre. Nick permanecerá en rotación con otras estrellas que han aparecido en el programa. Lo más probable es que vuelva pronto", dijo una fuente al diario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La noticia fue confirmada por Grande a través de sus redes el pasado 30 de marzo. "¡¡¡sorpresa!!! ¡Estoy más que emocionada, honrada, emocionada de unirme a @ kellyclarkson @ johnlegend @ blakeshelton la próxima temporada 21 de @nbcthevoice! ", dijo. "@nickjonas te extrañaremos".

