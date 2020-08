Nick Cordero recibirá un tributo digital de sus compañeros de Broadway La familia profesional del fallecido actor Nick Cordero celebrará su legado en un especial en favor de lo que fuese su segunda pasión: la música. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La muerte del querido actor de Broadway Nick Cordero en julio a causa de la COVID-19 no solo desoló a su familia, sino que dejó un vacío entre sus compañeros en el mundo del teatro, que han decidido rendirle un tributo a su memoria. Esta celebración póstuma digital incluirá la participación de varios de sus compañeros que recordarán al reconocido actor tanto por su talento como por su personalidad. “Sé que Nick hubiese querido una celebración, ¡una celebración feliz y llena de música!”, escribió en su cuenta de Instagram Amanda Kloots, viuda del actor. “Hubiese querido que la gente sonriera, que cantara, y que amara. Le daremos precisamente eso”. Image zoom Instagram / Nick Cordero De acuerdo al comunicado de prensa oficial, la ceremonia incluirá fotografías, vídeos, comentarios y anécdotas de la familia teatral de Cordero, así como de personas cercanas al actor, que protagonizó obras como A Bronx Tale, Bullets Over Broadway y Rock of Ages. El evento se transmitirá gratuitamente el próximo domingo 6 de septiembre por Broadway on Demand y cualquier donación que se recaude se destinará a la organización Save The Music Foundation. “Elegí esta fundación porque la música era una parte muy importante en la vida de Nick”, aseguró su viuda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cordero falleció el pasado 5 de julio en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Los Ángeles, luego de pasar tres meses conectado a un respirador luchando contra la COVID-19. El deterioro de su estado de salud llevó a que le amputaran una pierna y le colocaran un marcapasos. Tenía 41 años. Le sobreviven su esposa y su pequeño hijo, Elvis.

Close Share options

Close View image Nick Cordero recibirá un tributo digital de sus compañeros de Broadway

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.