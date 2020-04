La estrella de Broadway Nick Cordero pierde una pierna por complicaciones del coronavirus El actor lleva semanas luchando por su vida y tras sufrir varias complicaciones este fin de semana pasado, sus médicos tuvieron que amputarle la pierna derecha. Aquí los detalles. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El actor Nick Cordero sigue luchando contra el coronavirus y en su más reciente batalla, sus médicos se vieron forzados a operarlo para amputar su pierna derecha este fin de semana. La estrella de Broadway que ha estado hospitalizado por ya casi tres semanas tuvo problemas de coagulación en la pierna derecha. Adicionamente, la sangre no le estaba llegando hasta los dedos de los pies, lo cual provocó una hemorragia interna en sus intestinos y problemas de presión arterial, informó el diario New York Post. De acuerdo al testimonio de su esposa, Amanda Kloots, el artista de 41 años fue sometido a la cirugía el sábado en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles, donde vive con su familia. "Logró la cirugía, que es realmente grande porque obviamente su cuerpo está bastante débil. Esperemos que simplemente se relaje y descanse", dijo Kloots al diario estadounidense. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor está respondiendo positivamente tras la cirugía y sus amigos y compañeros de trabajo han comenzado una campaña de GoFundMe para ayudarlo a pagar las cuentas del hospital. "Parece que el cuerpo de Nick está respondiendo bien a su cirugía y se está recuperando bien. Ayer pedí un milagro porque mi ánimo estaba bajo y creo que hoy tenemos uno. Está vivo y se está recuperando bien”, expresó su esposa en su cuenta de Instagram. Cordero, conocido por sus papeles en las adaptaciones musicales de A Bronx Tale, Waitress y Bullets Over Broadway —este último le valió una nominación a los premios Tony— ha estado en la Unidad de Cuidados Intensivos desde el 30 de marzo, según reportes de la revista People. Advertisement

Close Share options

Close View image La estrella de Broadway Nick Cordero pierde una pierna por complicaciones del coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.