Un reconocido músico australiano pierde a un segundo hijo en menos de siete años La tragedia se ceba con el músico Nick Cave, quien acaba de anunciar la muerte de su hijo Jethro, fruto de su relación con la modelo Beau Lazenby. Hace siete años falleció otro de sus hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nick Cave y Jethro Lazenby Nick Cave y Jethro Lazenby | Credit: Jason LaVeris/FilmMagic El reconocido músico australiano Nick Cave anunció la muerte de su hijo Jethro Lazenby, fruto de su relación con la modelo Beau Lazenby. "Con enorme tristeza he de confirmar que mi hijo Jethro ha fallecido. Agradeceríamos que se respetara la privacidad de la familia en este momento", comunicó el también escritor y actor, entre cuyos éxitos se encuentra la canción "Red Right Hand", ahora famosa por formar parte de la serie Peaky Blinders (Netflix). Con la muerte de Jethro a los 31 años es la segunda vez que el músico pasa por la tragedia de ver fallecer a un hijo. Arthur Cave, de 15 años, perdió la vida al caer por un acantilado en Inglaterra en 2015. Una investigación posterior reveló que el adolescente había consumido LSD. Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de Lazenby. No obstante, se conocía que padecía esquizofrenia y que hace cuatro años agredió a su pareja sentimental. Nick Cave y Jethro Lazenby Nick Cave y Jethro Lazenby | Credit: Jason LaVeris/FilmMagic De acuerdo con varios medios de prensa, en marzo atacó a su madre en su casa en Melbourne, Australia, y estuvo en la cárcel hasta el pasado fin de semana. Luego de ser puesto en libertad bajo fianza, se le ordenó participar en un tratamiento por abuso de sustancias y no contactar en dos años a su madre. Jethro, el mayor de los cuatro hijos de Cave, trabajó como modelo para marcas como Balenciaga o Versace y también incursionó en el cine. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con The Guardian, Cave conoció por primera vez a su hijo cuando tenía alrededor de 8 años. "Para mi eterno pesar, no hice mucho contacto con Jethro en los primeros años, pero ahora tengo una gran relación con él", dijo en 2008.

