El triste mensaje de Nick Carter a su hermano: "Ahora encontrarás la paz que no tuviste" Tras el fallecimiento de Aaron Carter este sábado, a los 34 años, su hermano mayor le ha despedido con unas emotivas, a la vez que duras palabras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La polémica perseguía a Aaron Carter en los últimos años. Entre otras cosas, su no tan estrecha relación con su hermano Nick Carter. El integrante de los Back Street Boys ha roto el silencio y ha compartido un mensaje desgarrador para despedirse de su hermano pequeño, quien fallecía este sábado en su casa en Lancaster, California. A pesar de las idas y venidas entre ellos, el también cantante destacó, por encima de todo, su amor por Chizz, como cariñosamente le llamaba. Nick y Aaron Carter Nick y Aaron Carter | Credit: (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc) "Mi corazón está roto. Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido", empieza su escrito en Instagram. "Siempre he tenido la esperanza de que de alguna manera, algún día, tomase el camino de la salud y finalmente encontrara la ayuda que desesperadamente necesitaba", prosigue el intérprete de "I want it that way". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No tuvo problema en señalar al "villano" de esta historia y triste final: las adicciones y los problemas mentales, únicos culpables, según Nick, de este doloroso y, en cierta forma, no tan sorpresivo desenlace. Junto a un carrusel de amorosas imágenes de ambos hermanos en diferentes etapas de sus vidas, Nick no dudó en expresarle sus sentimientos a corazón abierto. "Te echaré de menos hermano, más de lo que nadie jamás sabrá. Te quiero Chizz. Ahora finalmente podrás encontrar la paz que nunca tuviste en la tierra... Te amo, hermano pequeño", finalizó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El triste mensaje de Nick Carter a su hermano: "Ahora encontrarás la paz que no tuviste"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.