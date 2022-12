Acusan a Nick Carter, de los Backstreet Boys, de agresión sexual a una menor con autismo Una antigua fan del integrante del quinteto musical Backstreet Boys asegura en una demanda que la agredió tras un concierto en el 2001. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El cantante Nick Carter ha sido acusado de agresión sexual por una mujer con autismo que asegura que fue atacada por el integrante del quinteto musical Backstreet Boys hace más de 20 años. Shannon Ruth asegura que Carter la agredió dentro del autobús de sus giras cuando ella tenía 17 años. Sucedió luego de un concierto de la popular banda en Tacoma, WA, en 2001, según dice en los documentos de la demanda que ha presentado y que ha obtenidos People. Ruth, ahora de 37 años y quien padece de autismo y parálisis cerebral, afirma que se encontraba en fila con otros fas para obtener un autógrafo cuando el cantante la invitó a subir al autobús. De acuerdo a la demanda, Carter la invitó a tomar un trago y cuando ella pidió jugo de manzana, el intérprete le dio una bebida colorada que llamó la "bebida VIP". Aunque el cantante le aseguró que era simplemente jugo de arándano, ella asegura que contenía alcohol. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nick Carter 2019 iHeartRadio Music Festival - Night 1 – Show Nick Carter | Credit: Photo by Kevin Winter/Getty Images for iHeartMedia La querella detalla que Carter llevó a la víctima al baño y le exigió realizarle sexo oral, antes de violarla. Ruth aseguró que no había tenido penetración sexual antes de su encuentro con Carter y que contrajo el virus del papiloma humano a causa de la supuesta agresión. Aclaró que no había reportado el incidente debido a que el cantante la había amenazado diciendo que si lo hacía "iría a la cárcel". Una fuente cercana a Carter negó las acusaciones, según People. Esta no es la primera vez que el intérprete enfrenta acusaciones de abuso sexual. En el 2017, la cantante de pop Melissa Schuman lo acusó de violarla cuando ella tenía 18 años y él 22. El cantante alegó que el encuentro fue consensual y el caso no llegó a juicio porque el supuesto crimen ya había prescrito.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Acusan a Nick Carter, de los Backstreet Boys, de agresión sexual a una menor con autismo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.