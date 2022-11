Nick Cannon anuncia que espera su hijo número 11, ¿es la celebridad con más retoños? Varios famosos continúan agrandando su familia y algunos ¡sobrepasan la decena de hijos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hasta hoy, Elon Musk y Eddie Murphy probablemente lideraban la lista de los padres superfamosos con más hijos. Ambos han reconocido a 10 retoños con sus respectivos apellidos, aunque el nuevo dueño de Twitter pasó por la tragedia de perder a un recién nacido en 2002. Pero la cantidad de hijos de estos famosos no impresiona al actor y presentador Nick Cannon, que continúa agrandando su tropa. A finales de septiembre, y solamente nueve días después de darle la bienvenida a una niña con la modelo LaNisha Cole, el presentador anunció con bombos y platillos la llegada de su hijo número 10, su tercer retoño con la modelo Brittany Bell. Ahora, a poco más de un mes del nacimiento de Rise Messiah, se da a conocer que Cannon espera a su onceavo hijo. Este sería el segundo hijo con la modelo Alyssa Scott, con quien tuvo a Zen y que desafortunadamente murió de cáncer cerebral a los cinco meses de nacido. Con esos números ha superado a Musk, quien con un total de nueve hijos vivos se posiciona detrás de Murphy, cuya tropa incluye al más pequeño de todos, Max Charles, a quien dio la bienvenida en diciembre del 2018. Murphy se ha mostrado como un padre presente en la vida de sus 10 hijos, a quienes ha tenido con seis mujeres diferentes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Julio Iglesias, Nick Cannon y Alec Baldwin Julio Iglesias, Nick Cannon y Alec Baldwin | Credit: Europa Press/Europa Press via Getty Images; John Lamparski/Getty Images; Craig Barritt/Getty Images for The Gotham Film & Media Institute Por su parte, Alec Baldwin solo ha tenido frutos de dos relaciones. Su primogénita Ireland, producto de su idilio con la destacada modelo Kim Bassinger, es la hermana mayor de una tropa de ¡siete! El actor y su actual esposa Hilaria Baldwin tiene sus manos llenas. Con siete hijos menores de 10 años, los Baldwin mantienen una agenda ocupada. Y aunque la más reciente adición a la familia Ilaria Catalina Irena, apenas rebasa su primer mes, la pareja no duda en agrandar la familia. Luego de escándalos, especulaciones y pruebas de ADN, el cantante español Julio Iglesias se anota un total de nueve hijos reconocidos. Aunque la relación no ha sido tan cercana con ellos, el legendario intérprete se ha expresado orgulloso de su descendencia, sobretodo de sus retoños más famoso: Enrique, Julio y Chabeli, producto de su matrimonio con Isabel Preysler. ¿Más hijos a la vista? ¡Seguro! El actor ha declarado que no tiene intención de parar de procrear.

