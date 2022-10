Importante productor de tv sobre Irina Baeva y Gabriel Soto: "Pensé que ya no andaban" Los rumores sobre el término de la relación sentimental entre Irina Baeva y Gabriel Soto están a la orden del día. Incluso, quienes trabajan con los actores podrías saber de esta ruptura. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras la partida de Irina Baeva a Rusia, a donde viajó para visitar a su familia, han surgido rumores del término de su relación sentimental con Gabriel Soto, con quien tenía planes de boda. Incluso, ha habido rumores de infidelidad, nuevos romances de ambos, etc. Sin embargo, el actor asegura que el romance sigue en pie. Pese a todo, el productor Nicandro Díaz, quien actualmente trabaja con el también modelo en la telenovela Los caminos del amor, dudó que continuara el idilio. "¿Cuál boda?", mencionó Díaz a los medios de comunicación. "Pensé que ya no andaban". El realizador incluso aseguró que aún no ha recibido invitación al enlace nupcial y aprovechó para pedir estar en la lista de asistentes y asegurar que desconoce la situación sentimental de Soto. "La verdad no he hablado con [Gabriel Soto] de esto. Somos amigos y todo, pero no nos ponemos a platicar de eso. A mí no me ha invitado", aclaró. "Sirva este medio para decir 'A ver Gabriel, no seas gacho [malo] me invitas'", bromeó. "No me ha dicho nada. No tiene tampoco porqué decirme, no. Pero no tengo conocimiento de eso". Pero de existir alguna posible ruptura, Nicandro Díaz aseguró que al histrión "lo veo en paz". Además, aprovechó para halagar el trabajo profesional que está realizando en este nuevo proyecto que está realizando. "Los invito a que vean el trabajo actoral que está haciendo. Irina Baeva y Gabriel Soto Irina Baeva y Gabriel Soto | Credit: IG/Irina Baeva y Gabriel Soto SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Veo en él un trabajo profundo", mencionó. "Ojalá que el público lo veo así; no puedo ser juez y parte, pero está haciendo un excelente trabajo". Solo el tiempo dirá si Gabriel Soto llega al altar con Irina Baeva; mientras tanto, las especulaciones al respecto continúan.

