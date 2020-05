Neymar y Natalia Barulich más juntos que nunca La ex de Maluma, Natalia Barulich, posa abrazada a Neymar en la portada de la edición rusa de GQ y se disparan los rumores de una relación que parece de todo menos oficializada. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los rumores de una posible relación entre el astro de fútbol brasileño Neymar y la modelo Natalia Barulich, exnovia del cantante colombiano Maluma, corrieron como pólvora a principios de este año tras aparecer en varias fotografías juntos y un cariñosos mensaje en redes sociales. Ninguno hasta el momento ha confirmado si son pareja, pero su aparición juntos en una portada despeja las dudas que quedaban. En la edición más reciente de la edición rusa de la revista GQ, Barulich aparece abrazando por detrás el pecho descubierto del delantero Aunque aparentemente la entrevista se enfoca en su vida durante esta cuarentena, la fotografía de portada bien podría insinuar algo más. “De un ataque en la defensa. A proteger a tus seres queridos. Neymar y Natalia Barulichi nos recuerdan la importancia de apoyar y proteger a nuestros seres queridos. Sin importar si están en confinamiento juntos durante la cuarentena o si solo te puedes comunicar por teléfono o zoom. Mantente a salvo, mantente fuerte. (Quédate en casa)”, escribió la revista junto a la portada en su cuenta de instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo cierto es que desde que se reveló la ruptura de la modelo con Maluma, se la ha visto en varias ocasiones con el deportista, de quien fue la invitada de honor en su fiesta de cumpleaños y al que acompañó a exclusivos eventos del mundo del deporte y el entretenimiento, sin ocultar su admiración por él. “Todos saben lo extraordinariamente talentosos que eres, pero si tan solo pudieran ver lo verdadero y hermoso que eres dentro de tu corazón. Tienes todo mi respeto y honor bebé”, escribió Barulich en sus redes sociales en febrero. Al buen entendedor, pocas palabras, reza el dicho popular.

