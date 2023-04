Neymar anuncia que será papá con su novia Bruna Biancardi Tras algún tiempo de relación sentimental Neymar y Bruna Biancardi se convertirán en padres de un bebé y así lo anunciaron. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras ser vistos por primera vez en agosto 2021, Neymar da Silva Santos Júnior y Bruna Biancardi comenzaron una relación sentimental que tuvo algunas pausas. Ahora, la pareja se ha consolidado y ambos anunciaron que están esperando un bebé. Los famosos fueron los encargados de dar a conocer la noticia. "Soñamos con tu vida, planeamos tu llegada y saber que estás aquí para completar nuestro amor hace que nuestros días sean mucho más felices", escribió Biancardi en su cuenta de Instagram; este mensaje también lo publicó Neymar en su perfil. "Llegarás a una hermosa familia, con un hermano, abuelos, tías y tías que ya te quieren mucho! ¡Ven pronto hijo, te esperamos!. 'Antes de formarte en el vientre te escogí; antes de que nacieras, te santifiqué', Jeremías 1:5". Acompañaron este texto con una seria de imágenes donde se les ve felices; en una fotografía, el futbolista está besando el vientre de su novia. Como era de esperarse, los internautas reaccionaron al anuncio de la dulce espera por parte de estos tortolitos. "¡Ahhhh, que bendición! Dios te bendiga a ti y a esta hermosa familia"; "¡Ahhhh amiga, te vas a embarcar en la experiencia más loca y deliciosa de la vida! Que satisfactorio es verte cumpliendo todo lo que soñaste. Que bueno es Dios y nos demuestra que todo es su plan. Que nuestros angelitos vengan llenos de salud para jugar mucho"; "¡¡Ahhhhhhhhh esta noticia me desborda el corazón!! ¡No puedo esperar a este bebé que ya es tan amado!", y "¡Qué lindos! Parabienes", fueron algunos comentarios. Neymar Credit: Julian Finney - UEFA/UEFA via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe destacar, que este sería el segundo hijo del deportista, quien a los 19 años se convirtió en padre de un niño a quien llamó Davi Lucca y que fue resultado de un romance con Carolina Dantas, quien justamente, se pronunció ante el embarazo de su ex, con quien mantiene un buena y cercana relación. "Dios bendiga cada día la vida de este pequeño bebé que está aquí corriendo, jugando y trayendo mucho amor", comentó en la publicación. "Pude cerrar la boca gracias a Dios, jajaja. Vamos bebé, tu hermano ya esta haciendo mil planes contigo". Neymar y Bruna Biancardi muestran su emoción de ser padres; además, podrán disfrutar este tiempo juntos, debido a que el jugador está alejado de las canchas debido a una lesión que sufrió.

