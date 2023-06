Neymar pide perdón por su infidelidad a su pareja embarazada: "No puedo imaginarme sin ti" El futbolista usó las redes para disculparse públicamente de su traición. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Neymar pide perdón Neymar pide perdón por su infidelidad a Bruna Biancardi | Credit: IG/Bruna Biancardi Es poco dado a hablar de su vida personal, y mucho menos a través de las redes sociales. Pero parece que la ocasión lo ameritaba. El futbolista Neymar sorprendía a sus fans y seguidores de todo el mundo con una publicación concerniente a un delicado asunto sobre su vida. El deportista brasileño mostraba una carta en la que pedía perdón a su pareja, Bruna Biancardi, embarazada de él. En ella no se ha ahorrado nada de lo que siente, por el contrario, ha expresado su amor por la modelo y, sobre todo, su dolor por haberla dañado de esta manera. "Hago esto por ti y tu familia", arranca su escrito. "Vi lo mucho que estuviste expuesta, cuánto sufriste por todo esto y cuánto quieres estar a mi lado. Y yo a tu lado", prosiguió. Consciente de que no era necesario hacer esto público, insistió en hacerlo, uno, por ella, la futura madre de su hijo. Y dos, por él y el gran amor que profesa por Bruna. "Todo esto golpeó a una de las personas más especiales en mi vida. La mujer que soñé a mi lado, la madre de mi hijo. Ha golpeado a su familia, que hoy es mi familia", añade. "Bru, ya me he disculpado por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento obligado a reafirmar esto públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa tiene que ser pública. No puedo imaginarme a mí mismo sin ti." SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su propósito, asegura, es que gane el amor entre ellos por ese bebé en camino. "Nuestro amor por él nos fortalecerá", escribió junto a una imagen feliz de la pareja, con quien acudía a una boda esta semana. La petición de perdón llega después de un nuevo escándalo de infidelidad con la influencer digital, Fernanda Campos, que ha salido a la luz pública. No es el primero. La pareja, que se conoció en Ibiza en el 2021, rompió por este motivo el verano del año pasado. Según informó el portal brasileño Em Off, existe una cláusula entre ambos en la que permiten una relación abierta en la que Neymar podría ser infiel siempre y cuando fuese discreto, usara anticonceptivos y no besara en la boca a la mujer en cuestión.

