Neymar da positivo al coronavirus tras vacaciones de lujo en Ibiza El futbolista brasileño compartió un inspirador mensaje en sus redes sociales sobre cómo superar los obstáculos que se presentan en el camino. ¡Mira lo que dijo! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El futbolista brasileño Neymar, estrella del Paris Saint-Germain, dio positivo al coronavirus luego de las vacaciones de lujo en la isla de Ibiza en que trató de olvidarse de su derrota en la final de la Champions League. Días atrás, el brasileño de 28 años compartió fotografías en sus redes sociales disfrutando de la playa, el sol y un yate junto a varios amigos y familia, entre ellos su hijo Davi Lucca da Silva Santos, de 9 años. Image zoom Grosby Group Según ESPN, el deportista recibió los resultados de la prueba este miércoles y permanecerá aislado por unas dos semanas en su casa en Bougival, ubicada en los suburbios del este de París. En su más reciente mensaje en Instagram, Neymar no menciona su enfermedad y en su lugar comparte un inspirador mensaje sobre cómo superar los obstáculos que se presentan en el camino. “Siempre habrá altibajos. Esto es parte del juego. Pase lo que pase, la historia aún no se ha escrito. Me estoy preparando para una nueva temporada intensa porque la intensidad es lo que nos hace ganar”, escribió el futbolista, quien el mes pasado perdió la final de la Champions al caer derrotado en la final contra el Bayern de Munich. El club de fútbol francés confirmó que otros dos miembros del equipo, que no identificó, habían dado positivo e iban a evaluar a todo el personal y los jugadores en seguimiento de los protocolos de seguridad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Tres jugadores se confirman positivos después de una prueba Sars CoV2 y se han sometido a los protocolos de salud apropiados. Todos los jugadores y el personal continuarán siendo evaluados durante los próximos días”, informó el equipo a través de las redes sociales. Según ESPN, los otros compañeros que dieron positivo fueron los argentinos Ángel Di María y Leandro Paredes, quienes también se encuentran en aislamiento y pasaron sus vacaciones también en la isla española. Este verano Neymar ha estado en el centro de la polémica debido a una supuesta relación con la expareja de Maluma, la modelo Natalia Barulich. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

